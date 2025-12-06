menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

GP de Abu Dhabi: horário e onde assistir corrida decisiva da F1

Etapa define o título de pilotos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
14:00
Atualizado há 4 minutos
Lando Norris do GP do Catar de F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
imagem cameraLando Norris do GP do Catar de F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 (F1) realiza a sua última corrida da temporada de 2025, etapa que também decide o campeão, neste domingo (7). Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri disputam o título de pilotos, enquanto a McLaren já garantiu o de equipes. Verstappen larga na pole, seguido de Norris e Piastri no GP de Abu Dhabi de F1. A etapa final começa às 10h (de Brasília) com transmissão da Band e F1TV.

Para Lando Norris ser campeão, basta ele terminar no pódio para depender somente dele mesmo. Max Verstappen, da Red Bull, além de vencer, precisa que Norris termine em quarto ou pior. Já Oscar Piastri tem uma situação mais complicada: precisa vencer e contar com um sexto lugar do colega de equipe.

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

Posição e fila de largada do GP de Abu Dhabi de F1

Pos.FilaPilotoEquipe

1

Max Verstappen

Red Bull Racing

1

Lando Norris

McLaren

2

Oscar Piastri

McLaren

2

George Russell

Mercedes

3

Charles Leclerc

Ferrari

3

Fernando Alonso

Aston Martin

4

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

4

Esteban Ocon

Haas F1 Team

5

Isack Hadjar

Racing Bulls

10º

5

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

11º

6

Oliver Bearman

Haas F1 Team

12º

6

Carlos Sainz

Williams

13º

7

Liam Lawson

Racing Bulls

14º

7

Kimi Antonelli

Mercedes

15º

8

Lance Stroll

Aston Martin

16º

8

Lewis Hamilton

Ferrari

17º

9

Alexander Albon

Williams

18º

9

Nico Hulkenberg

Kick Sauber

19º

10

Pierre Gasly

Alpine

20º

10

Franco Colapinto

Alpine

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

