Nove anos se passaram e lá estão Internacional e Vitória, em mais uma luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois de altos e baixos na história dos dois clubes neste período, rubro-negros e colorados voltam a viver o mesmo drama de 2016 e se vêem em situação ainda mais delicada na tabela de classificação.

Naquele ano, o Inter foi castigado pela constante troca de técnicos em uma temporada irregular e acabou rebaixado na 17ª posição, com 43 pontos. Já o Vitória ficou uma posição acima, com 45 pontos, e se livrou da queda. Em meio a tantas semelhanças e preocupações, as duas torcidas seguem com motivos de sobra para temer o pior nesta última rodada.

Enquanto o Colorado recebe o Bragantino às 16h deste domingo (horário de Brasília), no Beira-Rio, o Vitória enfrenta o São Paulo, no mesmo horário, no Barradão.

Inter vê filme se repetir

Elenco do Inter no Brasileirão 2016; equipe não resistiu na luta contra o rebaixamento e o Vitória se livrou (Foto: Reprodução/Internacional)

Depois de ver um elenco estrelado se desmanchar de 2015 para 2016, o Internacional começou a trilhar aquele que será lembrado como um dos piores capítulos da história do clube. A equipe gaúcha frequentou a parte de baixo da tabela ao longo de todo o Campeonato Brasileiro e confirmou a queda na última rodada. Foram 43 pontos em 38 partidas, com 11 vitórias, 10 empates e 17 derrotas (37% de aproveitamento).

A troca de técnicos foi um padrão do Colorado naquele ano, que chegou a ser comandado por Argel Fuchs, Paulo Roberto Falcão, Celso Roth e acabou rebaixado com Lisca.

Neste ano a troca de técnicos também aconteceu no Internacional, que foi comandado por Roger Machado - demitido em setembro -, Ramon Díaz e agora Abel Braga, que chegou para tentar salvar o time nas últimas duas rodadas. O elenco também passou por reformulações ao longo do ano, com saída de peças importantes como Wesley, Valencia e Fernando.

Ao fim da 37ª rodada de 2016 o Inter estava na 17ª colocação, com 42 pontos. Mas, em 2025, a equipe amarga a 18ª posição, com 41.

Vitória tenta repetir roteiro

Argel Fuchs treinou o Vitória em 2016 e livrou o time do rebaixamento; Inter caiu naquele ano (Foto: Francisco Galvão / EC Vitória)

Diferente de 2016, quando chegou à 38ª rodada fora do Z-4, o Vitória resolveu fazer companhia ao Internacional na zona de rebaixamento nesta temporada e não depende apenas das próprias forças para se livrar da degola. Resta, então, se apegar em alguma coisa, nem que seja a campanha sofrida de nove anos atrás.

O Vitória começou aquela temporada sob o comando de Vágner Mancini, que conduziu o time ao título baiano. Mas a irregularidade fez o treinador cair em setembro, quando a equipe vivia em apuros na 18ª posição da Série A. É aí que entra a figura do próprio Argel Fuchs, que consegue ajustar o time, engata sequência de bons resultados - um deles em confronto direto contra o Inter no Beira-Rio - e salva o time do rebaixamento.

Outra peça importante na retomada do Leão foi o atacante Marinho, que chamou a responsabilidade nos jogos decisivos e fez a diferença, não à toa foi o artilheiro do time no Brasileirão com 12 gols.

➡️Torcida esgota parte dos ingressos para Vitória x São Paulo; veja preços e onde comprar

Novamente, rubro-negros e colorados se vêem imersos nesse drama do rebaixamento em um 2025 para esquecer. Ou melhor, para servir de aprendizado. Aos baianos basta o roteiro de 2016 se repetir, mas os gaúchos vão precisar de algo mais para salvar a temporada.