Napoli e Juventus se enfrentam neste domingo (7), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. O clássico terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Napoli chega embalado após eliminar o Cagliari na Copa da Itália e vencer a Roma pela Serie A, resultado que manteve o time na liderança com 28 pontos, ao lado do Milan. Mesmo com a grande fase, Antonio Conte tem uma série de desfalques relevantes, o que pode obrigá-lo a ajustar o sistema defensivo e ofensivo. Ainda assim, o fator casa e o desempenho recente colocam os napolitanos com moral.

continua após a publicidade

Ficha do jogo LUN JUV 14ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora domingo, 7 de dezembro, às 16h45 (de Brasília) Local Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA) Árbitro Federico La Penna (ITA) Assistentes Peretti (ITA) e Colarossi (ITA) Var Abisso (ITA) Onde assistir

A Juventus também avançou na Copa da Itália ao passar pela Udinese, mas chega apenas em 7º lugar no campeonato, com 23 pontos. Depois de resultados irregulares, Spalletti tenta dar mais consistência ao time — e retorna a Nápoles como rival, diante de uma torcida que conhece bem seu trabalho e o título histórico do Scudetto. A equipe alvinegra, porém, sofre com baixas importantes como Vlahovic, Milik e Bremer.

Tudo sobre Napoli x Juventus (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Napoli 🆚 Juventus

14ª rodada – Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: Federico La Penna (ITA)

🚩 Assistentes: Peretti (ITA) e Colarossi (ITA)

📺 VAR: Abisso (ITA)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Napoli (Técnico: Antonio Conte)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani e Buongiono; Di Lorenzo, McTominay, Elmar e Olivera; David Neres, Hojlund e Noa Lang.

⚪ Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)

Di Gregorio; Kalulu, Kelly e Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram e Kostic; Conceição, David e Yildiz.

Napoli x Juventus pela 15ª rodada do Campeonato Italiano (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.