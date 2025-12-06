menu hamburguer
Napoli x Juventus: onde assistir e prováveis escalações ao jogo do Campeonato Italiano

Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Italiano

06/12/2025
Napoli x Juventus pela 15ª rodada do Campeonato Italiano (Arte: Lance!)
Napoli e Juventus se enfrentam neste domingo (7), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. O clássico terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O Napoli chega embalado após eliminar o Cagliari na Copa da Itália e vencer a Roma pela Serie A, resultado que manteve o time na liderança com 28 pontos, ao lado do Milan. Mesmo com a grande fase, Antonio Conte tem uma série de desfalques relevantes, o que pode obrigá-lo a ajustar o sistema defensivo e ofensivo. Ainda assim, o fator casa e o desempenho recente colocam os napolitanos com moral.

Ficha do jogo

Escudo-NAPOLI
LUN
JUV
14ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
domingo, 7 de dezembro, às 16h45 (de Brasília)
Local
Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)
Árbitro
Federico La Penna (ITA)
Assistentes
Peretti (ITA) e Colarossi (ITA)
Var
Abisso (ITA)
Onde assistir

A Juventus também avançou na Copa da Itália ao passar pela Udinese, mas chega apenas em 7º lugar no campeonato, com 23 pontos. Depois de resultados irregulares, Spalletti tenta dar mais consistência ao time — e retorna a Nápoles como rival, diante de uma torcida que conhece bem seu trabalho e o título histórico do Scudetto. A equipe alvinegra, porém, sofre com baixas importantes como Vlahovic, Milik e Bremer.

Tudo sobre Napoli x Juventus (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Napoli 🆚 Juventus
14ª rodada – Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Federico La Penna (ITA)
🚩 Assistentes: Peretti (ITA) e Colarossi (ITA)
📺 VAR: Abisso (ITA)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani e Buongiono; Di Lorenzo, McTominay, Elmar e Olivera; David Neres, Hojlund e Noa Lang.

⚪ Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)
Di Gregorio; Kalulu, Kelly e Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram e Kostic; Conceição, David e Yildiz.

