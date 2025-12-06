O Vitória está pronto para o jogo mais decisivo desta temporada. A equipe comandada por Jair Ventura fechou, na manhã deste sábado, a preparação para enfrentar o São Paulo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. E não faltou apoio antes deste jogo que vale a permanência do Vitória na elite do futebol brasileiro.

Além de esgotar todos os ingressos, centenas de torcedores do Vitória foram ao Barradão neste sábado para passar a última energia positiva antes do time entrar em campo. Vale lembrar que o Rubro-Negro precisa vencer e torcer para Fortaleza ou Ceará tropeçarem, ou até mesmo o Santos perder, para se livrar da queda.

Em campo, os atletas fizeram uma ativação física com bobinhos e atividades para testar o tempo de reação. Em seguida, foram realizados treinos de bolas paradas e controle de posse.

Torcida do Vitória em treino aberto no Barradão antes de jogo contra o São Paulo; veja abaixo a provável escalação (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Confira a provável escalação do Vitória

Sem suspensos no elenco, a maior preocupação para Jair Ventura é com a defesa. O zagueiro Edu ainda se recupera de lesão no músculo anterior da coxa, enquanto Lucas Halter sentiu incômodo na coxa durante a partida contra o Bragantino. Nenhum dos dois apareceu em campo no treino aberto, o que deixa dúvidas a respeito das condições de jogo da dupla. Outro que está em tratamento é o volante Dudu, que não deve entrar jogar por conta de dores na região lombar.

Já o lateral-esquerdo Jamerson, os goleiros Lucas Arcanjo e Fintelman e o volante Rúben Ismael seguem no departamento médico e só devem voltar no ano que vem.

Quem esteve em campo neste sábado era o trio Zé Marcos, Neris e Camutanga, que devem formar a linha defensiva do Rubro-Negro. Outro que estava presente na atividade era o atacante Erick, que está emprestado pelo São Paulo mas deve entrar em campo, já que o Vitória pretende pagar a multa de R$ 1 milhão.

Assim, a provável escalação do Vitória contra o São Paulo é a seguinte: Thiago Couto; Camutanga, Neris (Lucas Halter) e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick e Renato Kayzer.

Treino aberto do Vitória antes da partida contra o São Paulo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Veja as combinações que livram o Vitória do rebaixamento no Brasileirão