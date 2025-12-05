Arias rebate torcedor do Fluminense por crítica envolvendo jogador do Flamengo

O colombiano Jhon Arias, ex-jogador do Fluminense e atual atleta do Wolverhampton, rebateu crítica de um torcedor tricolor que o chamou de "vagabundo" por ter parabenizado seu compatriota Carrascal pela conquista da Libertadores com o Flamengo. O episódio aconteceu nesta quinta-feira (4), quando o meio-campista foi acusado nas redes sociais de "fazer média" com a torcida rubro-negra.

Em sua resposta, Arias defendeu seu direito de felicitar um amigo. "Mais respeito com o que fala de mim. Vagabundo? Fazendo media? É proibido parabenizar um amigo?", questionou o ex-jogador do Fluminense ao se manifestar sobre a crítica recebida.

A polêmica surgiu após Arias publicar uma mensagem congratulando Carrascal pelo título continental conquistado pelo Flamengo. O torcedor tricolor considerou a atitude inadequada por se tratar de um jogador do principal rival do Fluminense.

Arias, ex-Fluminense, hoje atua pelo Wolverhampton (Foto: Divulgação)

Desde sua transferência para o futebol inglês, Arias soma 15 partidas pelo Wolverhampton sem marcar gols ou distribuir assistências. O clube ocupa a última posição na Premier League. O colombiano enfrentou a demissão do técnico Vitor Pereira, que o havia contratado para a equipe, o que dificultou sua adaptação. Apesar disso, foi titular nos dois jogos mais recentes do time, que perdeu para Aston Villa e Nottingham Forest.

O nome de Arias circulou nos bastidores do Flamengo nas últimas semanas. A diretoria rubro-negra teria colocado o meio-campista no radar para possível contratação em 2026. Quando deixou o Brasil, o jogador havia prometido retornar ao Fluminense no futuro.

