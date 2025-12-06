Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Times se enfrentam pelo Brasileirão
Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 38ª rodada, a última, do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto vale vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026 e terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere, no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir
Fluminense x Bahia: como chegam os times?
Com mais de 38 mil ingressos vendidos antecipadamente, o Fluminense chega embalo pela vitória sobre o Grêmio e depende apenas de si para assegurar a quinta colocação e, com ela, um lugar direto na fase de grupos da Libertadores. Luis Zubeldía reforçou o apelo pela presença da torcida no Maracanã e deve repetir a base da equipe que vem atuando na reta final. O Tricolor tem apenas um desfalque confirmado: Lima, suspenso.
Do outro lado, o Bahia tenta quebrar uma sequência de nove jogos sem vencer fora de casa. A equipe de Rogério Ceni ainda briga pela mesma vaga no G-5 e chega ao Rio após bater o Sport em Salvador.
Ficha do jogo✅
FLUMINENSE X BAHIA
Brasileirão – 38ª rodada
📆 Data e hora: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view)
⚽ Prováveis escalações
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Arias, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga.
