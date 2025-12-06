Sport e Grêmio se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere (streaming pago).

O Leão da Ilha é o lanterna, com 17 pontos, e foi rebaixado com cinco rodadas de antecedência. Já o Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 46 pontos, e não tem mais chance de vaga para a Libertadores.

Ficha do jogo SPO GRE 38ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO Data e Hora Domingo, 7 de dezembro, às 16h (de Brasília) Local Ilha do Retiro, em Recife (PE) Árbitro Edina Alves Batista (SP) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Sport perdeu do Bahia por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, e não vence há 15 jogos, com três empates e 12 derrotas, sendo 10 consecutivas. A última vitória foi por 1 a 0 contra o Corinthians, em 21 de setembro, em casa, pela 24ª rodada.

O técnico César Lucena tem a baixa do volante Adriel, que sofreu uma lesão na coluna no último jogo. Pedro Augusto deve ser o substituto.

O Grêmio vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na Arena, e depende de si para conseguir uma vaga na Sul-Americana. Fora de casa, o Tricolor venceu pela última vez no clássico contra o Inter, em 21 de setembro, pela rodada 24.

Para o jogo, o técnico Mano Menezes não conta com os volantes Arthur e Dodi, suspensos. Por outro lado, os atacantes Amuzu e Carlos Vinicius retornam de suspensão.

Confira as informações do jogo entre Sport e Grêmio pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X GRÊMIO

38ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (7), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

📺 Onde assistir: Premiere (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: César Lucena)

Caíque França; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Igor Cariús, Matheusinho e Romarinho.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Cuellar, Edenilson e Willian; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.