Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes entram em campo às 21h30 desta quinta (horário de Brasília), no Barradão
- Matéria
- Mais Notícias
Vitória e Bahia protagonizam o último clássico Ba-Vi da temporada a partir das 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Relacionadas
- Futebol Nacional
Com histórico polêmico, Daronco é escolhido pela CBF para apitar o Ba-Vi
Futebol Nacional14/10/2025
- Vitória
Conheça torcedor do Vitória que viralizou com demonstração de amor ao clube
Vitória15/10/2025
- Vitória
Torcida do Vitória mostra apoio em último treino antes do Ba-Vi; imagens
Vitória15/10/2025
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Em realidades opostas na tabela, o Rubro-Negro segue em situação delicada na zona de rebaixamento e amarga a 17ª posição, com 25 pontos. Já o Tricolor navega em águas mais calmas e quer voltar ao G-4. A equipe treinada por Rogério Ceni está em 6º, com 43 pontos.
Ficha do jogo
➡️Ingressos de Vitória x Bahia estão à venda: veja preços e onde comprar
Como chega o Vitória?
O Rubro-Negro vive momento dramático no Brasileirão depois da derrota para o Vasco, no último jogo antes da parada para a Data Fifa. Mesmo sem chances de sair do Z-4 nesta rodada, uma vitória no clássico pode dar respiro ao time, que, por sinal, tem confronto direto contra o Santos na próxima segunda-feira.
Ciente da fase vivida pelo clube, a torcida rubro-negra apoiou o time nesta quarta-feira durante treino aberto, o último antes do Ba-Vi. O atacante Fabri se recuperou de lesão, trabalhou normalmente com o grupo e está relacionado, assim o lateral-direito Paulo Roberto, cria da base, que pinta como novidade entre os convocados. Outro que volta é o lateral-esquerdo Ramon, que cumpriu suspensão contra o Vasco. Por outro lado, o zagueiro Lucas Halter e o atacante Carlinhos estão suspensos depois de serem expulsos na última rodada, em São Januário.
➡️ Conheça torcedor do Vitória que viralizou com demonstração de amor ao clube
Como vem o Tricolor?
O Bahia chega ao clássico empolgado e pressionado ao mesmo tempo. Depois de bater o Flamengo por 1 a 0 no último jogo, o Tricolor ganhou fôlego na briga por vaga no G-4 e pode voltar à zona de classificação direta para Libertadores ao fim desta rodada, mas é preciso torcer por derrota do Mirassol e tropeço do Botafogo. Caso não saia com os três pontos do Ba-Vi, a equipe pode ter até a vaga no G-6 ameaçada, a depender dos resultados de São Paulo e Fluminense.
Apesar do Barradão ser uma pedreira para o Bahia, Rogério Ceni tem reforços importantes para o clássico com os retornos de Sanabria, Rodrigo Nestor, Santiago Arias e Gabriel Xavier, que cumpriram suspensão contra o Flamengo e, inclusive, são cotados para serem titulares. Já o lateral-direito Gilberto e o atacante Willian José estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto Luciano Juba, Caio Alexandre e Erick Pulga continuam no departamento médico. João Paulo e Ramos Mingo seguem em transição e são dúvidas para o Ba-Vi.
➡️ Joias do Bahia são convocadas para defender a Seleção no Mundial Sub-17
Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Vitória x Bahia
VITÓRIA x BAHIA
28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Bahia: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
⚽ Prováveis escalações
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald (Matheuzinho); Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Ademir, Sanabria e Tiago.
- Matéria
- Mais Notícias