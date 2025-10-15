Vitória e Bahia protagonizam o último clássico Ba-Vi da temporada a partir das 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em realidades opostas na tabela, o Rubro-Negro segue em situação delicada na zona de rebaixamento e amarga a 17ª posição, com 25 pontos. Já o Tricolor navega em águas mais calmas e quer voltar ao G-4. A equipe treinada por Rogério Ceni está em 6º, com 43 pontos.

continua após a publicidade

Ficha do jogo VIT BAH 28ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Quinta-feira, 16 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

➡️Ingressos de Vitória x Bahia estão à venda: veja preços e onde comprar

Como chega o Vitória?

O Rubro-Negro vive momento dramático no Brasileirão depois da derrota para o Vasco, no último jogo antes da parada para a Data Fifa. Mesmo sem chances de sair do Z-4 nesta rodada, uma vitória no clássico pode dar respiro ao time, que, por sinal, tem confronto direto contra o Santos na próxima segunda-feira.

Ciente da fase vivida pelo clube, a torcida rubro-negra apoiou o time nesta quarta-feira durante treino aberto, o último antes do Ba-Vi. O atacante Fabri se recuperou de lesão, trabalhou normalmente com o grupo e está relacionado, assim o lateral-direito Paulo Roberto, cria da base, que pinta como novidade entre os convocados. Outro que volta é o lateral-esquerdo Ramon, que cumpriu suspensão contra o Vasco. Por outro lado, o zagueiro Lucas Halter e o atacante Carlinhos estão suspensos depois de serem expulsos na última rodada, em São Januário.

continua após a publicidade

Jogadores do Vitória fazem último treino antes do Ba-Vi (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️ Conheça torcedor do Vitória que viralizou com demonstração de amor ao clube

Como vem o Tricolor?

O Bahia chega ao clássico empolgado e pressionado ao mesmo tempo. Depois de bater o Flamengo por 1 a 0 no último jogo, o Tricolor ganhou fôlego na briga por vaga no G-4 e pode voltar à zona de classificação direta para Libertadores ao fim desta rodada, mas é preciso torcer por derrota do Mirassol e tropeço do Botafogo. Caso não saia com os três pontos do Ba-Vi, a equipe pode ter até a vaga no G-6 ameaçada, a depender dos resultados de São Paulo e Fluminense.

Apesar do Barradão ser uma pedreira para o Bahia, Rogério Ceni tem reforços importantes para o clássico com os retornos de Sanabria, Rodrigo Nestor, Santiago Arias e Gabriel Xavier, que cumpriram suspensão contra o Flamengo e, inclusive, são cotados para serem titulares. Já o lateral-direito Gilberto e o atacante Willian José estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto Luciano Juba, Caio Alexandre e Erick Pulga continuam no departamento médico. João Paulo e Ramos Mingo seguem em transição e são dúvidas para o Ba-Vi.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia antes do Ba-Vi (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

➡️ Joias do Bahia são convocadas para defender a Seleção no Mundial Sub-17

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Vitória x Bahia

VITÓRIA x BAHIA

28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Bahia: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald (Matheuzinho); Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Ademir, Sanabria e Tiago.