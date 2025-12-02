Arsenal x Brentford: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Arsenal e Brentford se enfrentam nesta quarta-feira (3), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Arsenal, líder da Premier League com cinco pontos de vantagem, chega para o confronto buscando retomar o caminho das vitórias após um empate contra o Chelsea, onde o desgaste físico de uma sequência pesada de jogos ficou evidente. Apesar do tropeço, a equipe de Mikel Arteta sustenta uma invencibilidade de 17 partidas em todas as competições e aposta na força do Emirates Stadium, onde venceu os últimos sete jogos consecutivos e possui a melhor defesa da liga como mandante, tendo sofrido apenas dois gols em toda a temporada.
O Brentford, comandado por Keith Andrews, vive um momento de contrastes: enquanto briga na metade superior da tabela impulsionado pelos gols do artilheiro Igor Thiago (que bateu recordes do clube ao chegar a 10 gols em 13 jogos), sofre terrivelmente quando joga fora de casa, acumulando cinco derrotas em seis partidas longe de seus domínios. Além do fraco desempenho como visitante, a equipe enfrenta problemas defensivos, sem manter o gol invicto há cinco rodadas, e terá que superar um tabu histórico gigantesco, já que não vence o Arsenal fora de casa em partidas de liga desde 1938.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Brentford pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal x Brentford
Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Tony Harrington (árbitro); Steven Meredith e Sian Massey-Ellis (assistentes); Sam Allison (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
Raya; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze
Brentford (Técnico: Keith Andrews):
Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henry; Yarmoliuk, Henderson; Damsgaard; Ouattara, Thiago
