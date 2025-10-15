O Ba-Vi começou na tarde desta quarta-feira para a torcida do Vitória. Por volta das 16h (de Brasília), atletas entraram no campo do Barradão para fazer o último treino para o clássico com o apoio de centenas de rubro-negros nas arquibancadas. A bola, no entanto, só rola a partir das 21h30 desta quinta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Os torcedores aproveitaram o treino aberto promovido pelo clube para fazer a festa, com direito a bandeirão, bateria e muita animação no setor das cadeiras do Barradão. Muitas crianças, inclusive, estavam presentes, já que não teve aula nesta terça-feira por conta do Dia dos Professores.

Logo quando os jogadores pisaram no gramado, a galera já transmitiu o clima de decisão do Ba-Vi com gritos de "é guerra, amanhã é guerra".

Torcida do Vitória no Barradão (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

Em conversa com a reportagem do Lance!, o pedreiro Marcos André, 40, mais conhecido nas redes sociais como Obina, explicou a importância desse treino aberto para o lado anímico do time e se mostrou confiante para o Ba-Vi.

— Rapaz, essa sensação [de que dá para vencer] vem porque, na história dos pontos corridos, o Vitória nunca perdeu pro rival aqui no Barradão. E para mim, não vai perder, irmão. Tô com aquela confiança que todo torcedor do Vitória conhece. Se o torcedor não tivesse tanta confiança, não teria esgotado os ingressos. Tenho certeza de que amanhã a gente vai dar a volta por cima, vamos ganhar e, com fé em Deus, vamos permanecer na Série A — projetou.

— Dá pra mostrar pros jogadores que a torcida não desiste do time e não desiste deles. Porque quando eles estão ali jogando, não estão jogando só por eles, estão jogando pela instituição, pelo Vitória, pela torcida. Olha o que a torcida do Vitória tá fazendo, irmão: o time brigando pra não cair e, mesmo assim, quase todos os jogos têm 20 mil pessoas no estádio. Tem clube na Série A brigando por G6, G7 e não tem o apoio que a torcida do Vitória dá — cutucou.

Como foi o treino do Vitória?

Em campo, depois de um aquecimento com bobinho, os atletas trabalharam bolas paradas ofensivas e defensivas e ainda fizeram jogos em campo reduzido.

O atacante Fabri treinou normalmente e está relacionado para a partida, assim como o lateral-direito Paulo Roberto, cria da base, que aparece como uma das novidades. Vale lembrar que o zagueiro Lucas Halter e o atacante Carlinho estão suspensos depois de serem expulsos contra o Vasco.

Depois do treino, os atletas distribuíram bolas personalizadas aos torcedores e ainda fizeram uma roda de oração com parte do público, que teve acesso ao gramado para passar energias positivas ao elenco.

Confira mais fotos do treino aberto no Barradão

Torcedores do Vitória no Barradão durante treino aberto (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Torcedor do Vitória tira foto com Renato Kayzer (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)