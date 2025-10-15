Conheça torcedor do Vitória que viralizou com demonstração de amor ao clube

Esta quarta-feira não foi dia de jogo no Barradão. Ainda assim, centenas de torcedores do Vitória compareceram ao treino aberto promovido pelo clube antes do clássico contra o Bahia, marcado para as 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão. Entre os rubro-negros estava Jason Souza, motorista rodoviário que viralizou ao ser fotografado no Aeronêgo, antes da partida contra o Vasco, e não cansa de demonstrar amor pelo clube.

A foto dele no aeroporto para apoiar os atletas antes do embarque para o Rio de Janeiro, com a camisa da empresa de transporte público de Salvador, rodou as redes sociais. O momento foi captado por Victor Ferreira, fotógrafo do clube.

Antes de conversar com a reportagem do Lance!, ele se mostrou surpreso com toda a repercussão da foto e explicou a tradição de apoiar o time em momentos importantes.

— Eu costumo vir para os embarques do Vitória quando tem um Aeronêgo. Normalmente é à tarde ou à noite. Como eu trabalho pela manhã, dá para conciliar o trabalho e depois vir ver o Aeronêgo. Nos treinos, nos Aeronêgos e nos jogos. A não ser quando os jogos são às 9h30 da noite. Por exemplo, agora no Ba-Vi, infelizmente não vai dar para eu vir, porque eu saio de casa às 3 horas da manhã para trabalhar. Então, por causa do horário, não tem como. Quinta-feira, 9h30 da noite… é complicado — explicou Jason.

Pois é... Presente em tantos momentos do clube, Jason não vai comparecer ao Ba-Vi decisivo desta quinta-feira. Mas isso não vai abalar a relação antiga que ele tem com o Rubro-Negro.

O mineiro que se apaixonou pelo Vitória

Jason, inclusive, tem uma história curiosa. Quem vê toda essa paixão pelo Vitória nem imagina que ele também é cruzeirense. Natural de Belo Horizonte, ele chegou a Salvador há mais de 30 anos e logo se apaixonou pelas cores vermelha e preta.

— Na verdade, eu sou mineiro. Sou de Belo Horizonte. Quando vim para Salvador, fui para a velha Fonte Nova. Cheguei lá e pensei: “Meu Deus, eu vou torcer para quem aqui?”. Aí vi as cores vermelho e preto, as cores do rubro-negro, e me apaixonei. Virei Vitória, sou Vitória apaixonado. Tem mais de 30 anos. Lá em Minas eu era Cruzeiro, mas hoje sou Vitória. Independente de qualquer outro time, sou Vitória. É mais Vitória, sempre Vitória.

A situação do clube é difícil, afinal o Vitória está na 17ª posição, com 25 pontos, e não tem chances de sair da zona de rebaixamento nesta rodada. Ainda assim, a paixão fala mais alto para Jason.

— Sempre confiante. Eu sempre acredito. Acredito que o time vai se manter na Série A, vamos ganhar o Ba-Vi, com fé em Deus. Aqui é outro astral, a energia é diferente. Vitória, Vitória, Vitória! Sempre Vitória. Eu acho que a gente passa uma energia muito grande para os jogadores, para os atletas. Sinceramente, fico muito feliz em estar acompanhando o treino. Infelizmente não vou poder estar presente no estádio, mas estarei lá, na telinha, torcendo e mandando energia também — completou.