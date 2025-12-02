Bahia e Sport fazem clássico nordestino a partir das 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão, na despedida do Tricolor da Arena Fonte Nova nesta temporada. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).

De olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026, o Bahia é o sétimo colocado, com 57 pontos, e precisar ultrapassar Fluminense e Botafogo (que vêm logo à frente com 58 e 59 pontos, respectivamente) para chegar ao grupo dos cinco melhores times do campeonato. O Sport, por sua vez, só entra em campo para cumprir tabela, já que está rebaixado há três rodadas.

Ficha do jogo BAH SPT Brasileirão 37ª rodada Data e Hora Quarta-feira, 3 de dezembro, às 20h (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC) Var Heber Roberto Lopes (SC)

Como vem o Bahia?

Depois de mais um resultado amargo fora de casa, diante do Juventude, o Bahia volta a jogar na Arena Fonte Nova para tentar somar os últimos três pontos em casa nesta temporada e seguir vivo na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

A boa notícia para Rogério Ceni é o retorno do zagueiro argentino Ramos Mingo, que cumpriu suspensão na última sexta-feira. Por outro lado, o volante Jean Lucas levou o terceiro cartão amarelo contra o Juventude e está fora do duelo contra o Sport. Além dele, o meia Michel Araújo, o atacante Sanabria e o zagueiro David Duarte seguem no departamento médico e não devem jogar mais em 2025.

Ramos Mingo treina pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

➡️Bahia não vence fora de casa há quase três meses e tem pior aproveitamento do G-7

Como chega o Sport?

Praticamente entregue no Campeonato Brasileiro, o Leão da Ilha vai até a Arena Fonte Nova de olho em quebrar a vexatória sequência de nove derrotas seguidas e terminar a competição de forma digna.

A missão do técnico César Lucena, no entanto, não será fácil. Apesar do retorno do lateral-esquerdo Kévyson, que cumpriu suspensão contra o Santos, quatro desfalques no time podem fazer a diferença. A começar por Derik Lacerda, vice-artilheiro do time na temporada, que foi suspenso por indisciplina. Já Pedro Augusto e Hereda seguem no departamento médico, enquanto o jovem volante Zé Lucas, de 17 anos, será preservado nesta reta final de Brasileirão.

César Lucena comanda treino do Sport (Foto: Paulo Paiva / Sport)

Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Sport

BAHIA X SPORT

37ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 03 de dezembro, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Sport: Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC);

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC);

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Kanu (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Erick e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

SPORT (Técnico: César Lucena):

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.