As escalações de Bahia e Vitória ainda estão longe de ser divulgadas, mas o time de arbitragem para o clássico desta quinta-feira, no Barradão, já foi definido. Com histórico de polêmicas no estádio, inclusive em Ba-Vi, o gaúcho Anderson Daronco (FIFA) estará no comando do apito, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto, ambos baianos.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Aos 44 anos, Daronco é um dos mais experientes árbitros do Brasil, mas, como todos os outros, guarda supostos erros no histórico. Um deles ficou marcado para as torcidas de Bahia e Vitória. Na partida de ida da final do Campeonato Baiano de 2016, ele marcou um pênalti polêmico aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Vander caiu na área em disputa por espaço com o lateral Tinga, do Tricolor. Diego Renan, que não tinha nada a ver com a situação, foi para a cobrança e abriu o placar.

continua após a publicidade

Ainda no primeiro tempo, Amaral ampliou para o Rubro-Negro e selou o 2 a 0. No jogo da volta, já sob arbitragem de Leandro Pedro Vuaden, também permeada de polêmicas, o Bahia venceu por 1 a 0 e não conseguiu reverter a vantagem construída pelo Vitória, que se tornou o campeão daquela edição.

➡️Ex-Bahia e Vitória, Flávio vive o ‘sonho saudita’ e mantém laços com dupla Ba-Vi

Daronco apitou jogos recentes da dupla Ba-Vi

Anderson Daronco em ação na Fonte Nova (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Nesta temporada, Anderson Daronco apitou cinco jogos que envolveram a dupla Ba-Vi, a maioria deles sem grandes intercorrências. Talvez o principal lance polêmico tenha sido um possível pênalti não marcado em Renato Kayzer, na partida entre Vitória e Santos.

continua após a publicidade

Jogos de Bahia ou Vitória comandados por Daronco em 2025:

Flamengo 1 x 0 Bahia (Maracanã) - 8ª rodada do Brasileirão;

Vitória 0 x 1 Santos (Barradão) - 10ª rodada da Série A;

Bahia 2 x 1 São Paulo (Arena Fonte Nova) - 11ª rodada do Brasileirão;

Sport 0 x 0 Bahia (Ilha do Retiro) - 18ª rodada;

Bahia 2 x 1 Palmeiras (Arena Fonte Nova) - 25ª rodada.

O último jogo oficial comandado por Anderson Daronco, inclusive, foi o clássico entre Ponte Preta e Guarani, pela Série C, no último sábado, no estádio Moisés Lucarelli. A partida terminou 2 a 0 para a Macaca, que já está com acesso garantido, diferente do rival, que vai amargar mais uma ano na Terceirona.

Daronco apita o clássico Ba-Vi a partir das 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Equipe de arbitragem do Ba-Vi: