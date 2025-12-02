menu hamburguer
Onde Assistir

Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 02/12/2025
16:53
Atualizado há 1 minutos
Foto: Arte / Lance!
Atlético-MGPalmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pelo Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da TV Globo SP e MG e do Premiere (pay-per-view).

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A equipe de Abel Ferreira volta a campo após perder a final da Libertadores para o Flamengo, no último sábado (29), em Lima, no Peru, e também praticamente zerou suas chances de título no Brasileirão, já que o Rubro-Negro é líder da competição com cinco pontos de vantagem a duas rodadas do final do Nacional.

Abel Ferreira terá quatro ausências confirmadas para o confronto em Minas Gerais. Além dos já lesionados Paulinho, Weverton e Lucas Evangelista, a comissão técnica ainda perdeu Felipe Anderson, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo na decisão da Libertadores. Além disso, Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres estão suspensos e cumprirão suspensão automática nesta rodada.

Ficha do jogo

CAM
PAL
BRASILEIRÃO
34ª RODADA (JOGO ADIADO)
Data e Hora
quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro
Rafael Klein (RS)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

O Galo chega para a partida após perder para o Fortaleza e com uma seca de quatro jogos sem vencer na competição. A equipe ainda disputa dois opostos no Brasileirão, o sonho por uma vaga em um possível G8 e a classificação para a Libertadores 2026, e fugir de vez do rebaixamento, mesmo que pequenas, o time mineiro ainda tem chances matemáticas.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander); Rony, Bernard, Dudu e Hulk.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Raphael Veiga ou Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.

Vitor Roque, centroavante do Palmeiras Foto Cesar GrecoPalmeirasby Canon
Vitor Roque, centroavante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

