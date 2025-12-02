Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pelo Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da TV Globo SP e MG e do Premiere (pay-per-view).
A equipe de Abel Ferreira volta a campo após perder a final da Libertadores para o Flamengo, no último sábado (29), em Lima, no Peru, e também praticamente zerou suas chances de título no Brasileirão, já que o Rubro-Negro é líder da competição com cinco pontos de vantagem a duas rodadas do final do Nacional.
Abel Ferreira terá quatro ausências confirmadas para o confronto em Minas Gerais. Além dos já lesionados Paulinho, Weverton e Lucas Evangelista, a comissão técnica ainda perdeu Felipe Anderson, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo na decisão da Libertadores. Além disso, Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres estão suspensos e cumprirão suspensão automática nesta rodada.
Ficha do jogo
O Galo chega para a partida após perder para o Fortaleza e com uma seca de quatro jogos sem vencer na competição. A equipe ainda disputa dois opostos no Brasileirão, o sonho por uma vaga em um possível G8 e a classificação para a Libertadores 2026, e fugir de vez do rebaixamento, mesmo que pequenas, o time mineiro ainda tem chances matemáticas.
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 34ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander); Rony, Bernard, Dudu e Hulk.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Raphael Veiga ou Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.
