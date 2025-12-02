Burnley x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 14ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Burnley e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 16h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Turf Moor, em Burnley (ING), com transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Copa do Mundo
Qual será o grupo do Brasil na Copa do Mundo? Teste agora no simulador exclusivo do Lance!
Copa do Mundo02/12/2025
- Copa do Mundo
Tabela da Copa do Mundo de 2026 será anunciada pela Fifa; veja data
Copa do Mundo02/12/2025
- Futebol Internacional
Técnico do Liverpool comenta atitude de Salah: ‘Não estava feliz’
Futebol Internacional02/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Na zona de rebaixamento, o Burnley soma 10 pontos, com três derrotas, um empate e nove derrotas. O clube não vence há quatro jogos na Premier League, sendo o revés mais recente para o Brentford, por 3 a 1.
O Crystal Palace, por sua vez, ocupa a nona colocação do Campeonato Inglês, com 20 pontos (cinco vitórias, cinco empates e três derrotas). Atual campeão da FA Cup, os Eagles vêm de dois jogos sem vencer pela liga e pela Conference.
Tudo sobre o jogo entre Burnley e Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Burnley 🆚 Crystal Palace
14ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Thomas Kirk
🚩 Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Paul Tierney (quarto árbitro)
📺 VAR: Peter Bankes (VAR1) e Gary Beswick (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Kyle Walker, Tuanzebe, Estève e Hartman; Florentino, Mejbri e Cullen; Tchaouna, Foster e Flemming.
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Kamada, Wharton e Mitchell; Nketiah, Mateta e Pino.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias