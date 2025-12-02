Burnley e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 16h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Turf Moor, em Burnley (ING), com transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Árbitro Thomas Kirk Assistentes Stuart Burt, James Mainwaring e Paul Tierney (quarto árbitro) Var Peter Bankes (VAR1) e Gary Beswick (AVAR)

Na zona de rebaixamento, o Burnley soma 10 pontos, com três derrotas, um empate e nove derrotas. O clube não vence há quatro jogos na Premier League, sendo o revés mais recente para o Brentford, por 3 a 1.

O Crystal Palace, por sua vez, ocupa a nona colocação do Campeonato Inglês, com 20 pontos (cinco vitórias, cinco empates e três derrotas). Atual campeão da FA Cup, os Eagles vêm de dois jogos sem vencer pela liga e pela Conference.

✅ FICHA TÉCNICA

Burnley 🆚 Crystal Palace

14ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Thomas Kirk

🚩 Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Paul Tierney (quarto árbitro)

📺 VAR: Peter Bankes (VAR1) e Gary Beswick (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Burnley (Técnico: Scott Parker)

Dubravka; Kyle Walker, Tuanzebe, Estève e Hartman; Florentino, Mejbri e Cullen; Tchaouna, Foster e Flemming.

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)

Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Kamada, Wharton e Mitchell; Nketiah, Mateta e Pino.

