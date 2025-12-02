menu hamburguer
Onde Assistir

Burnley x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 14ª rodada

Burnley (ING)
Dia 02/12/2025
13:30
Burnley x Crystal Palace: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Burnley x Crystal Palace: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Burnley e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 16h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Turf Moor, em Burnley (ING), com transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Burnley escudo onde assistir
BUR
Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
14ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quarta-feira, 3 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
Local
Turf Moor, em Burnley (ING)
Árbitro
Thomas Kirk
Assistentes
Stuart Burt, James Mainwaring e Paul Tierney (quarto árbitro)
Var
Peter Bankes (VAR1) e Gary Beswick (AVAR)
Na zona de rebaixamento, o Burnley soma 10 pontos, com três derrotas, um empate e nove derrotas. O clube não vence há quatro jogos na Premier League, sendo o revés mais recente para o Brentford, por 3 a 1.

O Crystal Palace, por sua vez, ocupa a nona colocação do Campeonato Inglês, com 20 pontos (cinco vitórias, cinco empates e três derrotas). Atual campeão da FA Cup, os Eagles vêm de dois jogos sem vencer pela liga e pela Conference.

Tudo sobre o jogo entre Burnley e Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Burnley 🆚 Crystal Palace
14ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Thomas Kirk
🚩 Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Paul Tierney (quarto árbitro)
📺 VAR: Peter Bankes (VAR1) e Gary Beswick (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Kyle Walker, Tuanzebe, Estève e Hartman; Florentino, Mejbri e Cullen; Tchaouna, Foster e Flemming.

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Kamada, Wharton e Mitchell; Nketiah, Mateta e Pino.

Nketiah em ação pelo Crystal Palace na Premier League (Foto: Reprodução/X)
