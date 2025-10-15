O técnico Carlos Eduardo Patetuci definiu, nesta terça-feira, a lista com os nomes dos 21 jogadores convocados para defender a seleção brasileira no Mundial Sub-17, que acontece em novembro deste ano, no Catar. O Bahia aparece como destaque no plantel, com três atletas convocados: Jampa (goleiro), Dell (atacante) e Ruan Pablo (atacante).

O Tricolor, inclusive, é o clube com mais convocados, ao lado de Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, com três cada um.

Jampa, Dell e Ruan Pablo estão entre as principais joias da atual base do Bahia e, apesar de estarem com idade de sub-17, já transitam entre o sub-20 e o profissional no clube baiano. Esse mesmo trio, por sinal, também foi convocado para a disputa do Sul-Americano Sub-17 em abril deste ano e teve papel fundamental no título diante da Colômbia.

Essa foi uma convocação histórica para o Bahia, que terá, pela primeira vez, três atletas da mesma geração em Mundia de base.

Ruan Pablo, do Bahia, comemora gol pela Seleção no Sul-Americano Sub-17; atacante é convocado para o Mundial (Foto: Fábio Souza/CBF)

O Mundial

Os atletas se apresentam na Granja Comary na próxima segunda-feira para iniciar a preparação. A Seleção embarca para o Catar no dia 28 de outubro para disputar o torneio que vai do dia 3 a 27 de novembro.

A equipe comandada por Eduardo Patetuci está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia. O Brasil estreia no dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30 (de Brasília). Na sequência encara a Indonésia, no dia 7, às 12h45. O último confronto da fase de grupos será no dia 10, contra a Zâmbia, às 11h45.

Além das duas melhores equipes de cada chave, os oito melhores terceiros colocados no geral também se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo.

Jampa em treino do Bahia; goleiro é convocado para defender a Seleção em Mundial (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Confira a lista de convocados

GOLEIROS

João Pedro - Santos;

Arthur Nascimento - Bahia;

Lucas Andrade - Vasco da Gama;

DEFENSORES

Angelo Henrique - São Paulo;

Arthur Ryan - Fluminense;

Derick Araújo - Palmeiras;

Luis Eduardo - Grêmio;

Luccas Ramon - Palmeiras;

Vitor Hugo - Cruzeiro;

Vitor Fernandes - Atlético-MG;

MEIO-CAMPISTAS

Zé Lucas - Sport;

Luis Felipe - Palmeiras;

Felipe Morais - Cruzeiro;

Tiago Augusto - Grêmio;

Vinicius Rocha - Santos;

ATACANTES