Joias do Bahia são convocadas para defender a Seleção no Mundial Sub-17
Tricolor é o clube com mais convocações, ao lado de Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro
O técnico Carlos Eduardo Patetuci definiu, nesta terça-feira, a lista com os nomes dos 21 jogadores convocados para defender a seleção brasileira no Mundial Sub-17, que acontece em novembro deste ano, no Catar. O Bahia aparece como destaque no plantel, com três atletas convocados: Jampa (goleiro), Dell (atacante) e Ruan Pablo (atacante).
O Tricolor, inclusive, é o clube com mais convocados, ao lado de Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, com três cada um.
Jampa, Dell e Ruan Pablo estão entre as principais joias da atual base do Bahia e, apesar de estarem com idade de sub-17, já transitam entre o sub-20 e o profissional no clube baiano. Esse mesmo trio, por sinal, também foi convocado para a disputa do Sul-Americano Sub-17 em abril deste ano e teve papel fundamental no título diante da Colômbia.
Essa foi uma convocação histórica para o Bahia, que terá, pela primeira vez, três atletas da mesma geração em Mundia de base.
➡️ Muito além de Jean Lucas: Bahia tem histórico de convocações para seleções de base
O Mundial
Os atletas se apresentam na Granja Comary na próxima segunda-feira para iniciar a preparação. A Seleção embarca para o Catar no dia 28 de outubro para disputar o torneio que vai do dia 3 a 27 de novembro.
A equipe comandada por Eduardo Patetuci está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia. O Brasil estreia no dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30 (de Brasília). Na sequência encara a Indonésia, no dia 7, às 12h45. O último confronto da fase de grupos será no dia 10, contra a Zâmbia, às 11h45.
Além das duas melhores equipes de cada chave, os oito melhores terceiros colocados no geral também se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo.
Confira a lista de convocados
GOLEIROS
- João Pedro - Santos;
- Arthur Nascimento - Bahia;
- Lucas Andrade - Vasco da Gama;
DEFENSORES
- Angelo Henrique - São Paulo;
- Arthur Ryan - Fluminense;
- Derick Araújo - Palmeiras;
- Luis Eduardo - Grêmio;
- Luccas Ramon - Palmeiras;
- Vitor Hugo - Cruzeiro;
- Vitor Fernandes - Atlético-MG;
MEIO-CAMPISTAS
- Zé Lucas - Sport;
- Luis Felipe - Palmeiras;
- Felipe Morais - Cruzeiro;
- Tiago Augusto - Grêmio;
- Vinicius Rocha - Santos;
ATACANTES
- Ruan Pablo - Bahia;
- Pietro Tavares - Cruzeiro;
- Dell - Bahia;
- Andrey Fernades - Vasco da Gama;
- Kayke Santos - Athletico;
- Gabriel Mec - Grêmio.
