imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Joias do Bahia são convocadas para defender a Seleção no Mundial Sub-17

Tricolor é o clube com mais convocações, ao lado de Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 15/10/2025
07:45
Dell, Ruan Pablo e Jampa após conquista do Sul-Americano Foto: Divulgação / Conmebol
imagem cameraDell, Ruan Pablo e Jampa após conquista do Sul-Americano Foto: Divulgação / Conmebol
O técnico Carlos Eduardo Patetuci definiu, nesta terça-feira, a lista com os nomes dos 21 jogadores convocados para defender a seleção brasileira no Mundial Sub-17, que acontece em novembro deste ano, no Catar. O Bahia aparece como destaque no plantel, com três atletas convocados: Jampa (goleiro), Dell (atacante) e Ruan Pablo (atacante).

O Tricolor, inclusive, é o clube com mais convocados, ao lado de Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, com três cada um.

Jampa, Dell e Ruan Pablo estão entre as principais joias da atual base do Bahia e, apesar de estarem com idade de sub-17, já transitam entre o sub-20 e o profissional no clube baiano. Esse mesmo trio, por sinal, também foi convocado para a disputa do Sul-Americano Sub-17 em abril deste ano e teve papel fundamental no título diante da Colômbia.

Essa foi uma convocação histórica para o Bahia, que terá, pela primeira vez, três atletas da mesma geração em Mundia de base.

Ruan Pablo comemora gol pelo Brasil no Sul-Americano Sub-17 (Foto: Fábio Souza/CBF)
Ruan Pablo, do Bahia, comemora gol pela Seleção no Sul-Americano Sub-17; atacante é convocado para o Mundial (Foto: Fábio Souza/CBF)

➡️ Muito além de Jean Lucas: Bahia tem histórico de convocações para seleções de base

O Mundial

Os atletas se apresentam na Granja Comary na próxima segunda-feira para iniciar a preparação. A Seleção embarca para o Catar no dia 28 de outubro para disputar o torneio que vai do dia 3 a 27 de novembro.

A equipe comandada por Eduardo Patetuci está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia. O Brasil estreia no dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30 (de Brasília). Na sequência encara a Indonésia, no dia 7, às 12h45. O último confronto da fase de grupos será no dia 10, contra a Zâmbia, às 11h45.

Além das duas melhores equipes de cada chave, os oito melhores terceiros colocados no geral também se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo.

Jampa em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Jampa em treino do Bahia; goleiro é convocado para defender a Seleção em Mundial (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Confira a lista de convocados

GOLEIROS

  • João Pedro - Santos;
  • Arthur Nascimento - Bahia;
  • Lucas Andrade - Vasco da Gama;

DEFENSORES

  • Angelo Henrique - São Paulo;
  • Arthur Ryan - Fluminense;
  • Derick Araújo - Palmeiras;
  • Luis Eduardo - Grêmio;
  • Luccas Ramon - Palmeiras;
  • Vitor Hugo - Cruzeiro;
  • Vitor Fernandes - Atlético-MG;

MEIO-CAMPISTAS

  • Zé Lucas - Sport;
  • Luis Felipe - Palmeiras;
  • Felipe Morais - Cruzeiro;
  • Tiago Augusto - Grêmio;
  • Vinicius Rocha - Santos;

ATACANTES

  • Ruan Pablo - Bahia;
  • Pietro Tavares - Cruzeiro;
  • Dell - Bahia;
  • Andrey Fernades - Vasco da Gama;
  • Kayke Santos - Athletico;
  • Gabriel Mec - Grêmio.

