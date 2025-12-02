Liverpool x Sunderland: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 14ª rodada
Liverpool e Sunderland se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 17h15 (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Estádio Anfield, em Liverpool (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Liverpool atravessa uma fase crítica na temporada. Os Reds vêm de vitória sobre o West Ham, mas venceram apenas quatro dos últimos 13 jogos. Pressionado, Arne Slot tenta recuperar o rendimento da equipe, que aparece na 8ª colocação, com 21 pontos.
Antes de ir a Anfield, o Sunderland está com a confiança reforçada, graças à recente e importante vitória por 3 a 2 sobre o Bournemouth. Os Black Cats fazem campanha acima das expectativas, na sexta posição do Campeonato Inglês com 23 pontos, em temporada que foram promovidos à elite do país.
Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Sunderland (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Sunderland
14ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Adrian Holmes e Dean Whitestone (quarto árbitro)
📺 VAR: Timothy Wood (VAR1) e Matt Donohue (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Curtis Jones, Konate, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Szoboszlai, Salah e Gakpo; Alexander Isak.
Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Robin Roefs; Nordi Mukiele, Lutsharel Geertruida, Daniel Ballard, Omar Alderete e Reinildo; Xhaka e Noah Sadiki; Enzo Le Fée, Bertrand Traoré e Brian Brobbey.
