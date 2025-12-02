menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Liverpool x Sunderland: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 14ª rodada

Avatar
Lance!
Liverpool (ING)
Dia 02/12/2025
13:00
Liverpool x Sunderland: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraLiverpool x Sunderland: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Liverpool e Sunderland se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 17h15 (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Estádio Anfield, em Liverpool (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
SUN
14ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quarta-feira, 3 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
Local
Anfield, em Liverpool (ING)
Árbitro
Stuart Attwell
Assistentes
Constantine Hatzidakis, Adrian Holmes e Dean Whitestone (quarto árbitro)
Var
Timothy Wood (VAR1) e Matt Donohue (AVAR)
Onde assistir

O Liverpool atravessa uma fase crítica na temporada. Os Reds vêm de vitória sobre o West Ham, mas venceram apenas quatro dos últimos 13 jogos. Pressionado, Arne Slot tenta recuperar o rendimento da equipe, que aparece na 8ª colocação, com 21 pontos.

continua após a publicidade

Antes de ir a Anfield, o Sunderland está com a confiança reforçada, graças à recente e importante vitória por 3 a 2 sobre o Bournemouth. Os Black Cats fazem campanha acima das expectativas, na sexta posição do Campeonato Inglês com 23 pontos, em temporada que foram promovidos à elite do país.

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Sunderland (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Sunderland
14ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Adrian Holmes e Dean Whitestone (quarto árbitro)
📺 VAR: Timothy Wood (VAR1) e Matt Donohue (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Curtis Jones, Konate, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Szoboszlai, Salah e Gakpo; Alexander Isak.

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Robin Roefs; Nordi Mukiele, Lutsharel Geertruida, Daniel Ballard, Omar Alderete e Reinildo; Xhaka e Noah Sadiki; Enzo Le Fée, Bertrand Traoré e Brian Brobbey.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Jogadores do Liverpool em ação contra o PSV pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Jogadores do Liverpool em ação contra o PSV pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias