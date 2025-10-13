A venda de ingressos para o clássico entre Vitória e Bahia já está aberta ao público geral. O confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão está marcado para as 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão. Os torcedores podem começar a comprar pela internet, já que a comercialização em pontos físicos só inicia a partir desta terça.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Os check-ins abriram na última sexta e seguem até o dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos, enquanto as vendas para o público geral ficam abertas até às 22h30 de quinta (horário de Brasília).

Preços do ingressos para Vitória x Bahia

Diferente dos últimos jogos, a diretoria não aplicou promoções para o Ba-Vi. Assim, o preço dos ingressos varia de R$ 60 a R$ 180.

Para cada setor do estádio, 40% da carga de ingressos é destinada à meia entrada. Vale lembrar que crianças de até 11 anos têm direito à gratuidade.

continua após a publicidade

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Bahia:

Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);

R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira); Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira); Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Os pontos de venda físicos estarão em funcionamento a partir desta terça. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:

Pontos de venda:

Shoppings (Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia): terça e quarta, das 10h às 21h; quinta, das 10h às 16h;

terça e quarta, das 10h às 21h; quinta, das 10h às 16h; Capemi: terça e quarta, das 9h às 19h; quinta, das 9h às 16h;

terça e quarta, das 9h às 19h; quinta, das 9h às 16h; Loja do Barradão: terça e quarta, das 9h às 17h;

terça e quarta, das 9h às 17h; Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, a partir das 14h às 22h30.

Torcida do Vitória faz festa no Barradão antes do jogo contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O que está em jogo?

Além de ser um clássico que coloca alguns tabus em jogo, Vitória e Bahia se enfrentam com espírito de decisão nesta quinta, cada um com seus objetivos. Enquanto o Leão precisa ganhar fôlego para seguir firme na luta contra o rebaixamento, o Tricolor quer conquistar os três pontos para continuar vivo na disputa por uma vaga no G-4.

continua após a publicidade

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso:

Ônibus: Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a Linha 1607 (Terminal Pirajá/Boca da Mata) , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio.

Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio. Carro: O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A Avenida Aliomar Baleeiro é a principal via de acesso para quem vai de carro.

O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A é a principal via de acesso para quem vai de carro. Aplicativos de transporte: Táxis e aplicativos, como Uber e 99, são opções práticas para quem prefere evitar o trânsito e a busca por estacionamento.

➡️ Conheça brasileiro que saiu do interior da Bahia e se encontrou no futebol da Ucrânia