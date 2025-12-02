menu hamburguer
Onde Assistir

São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na Vila Belmiro

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 02/12/2025
17:11
São Paulo e Internacional se encontram nesta quarta-feira (3) (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraSão Paulo e Internacional se encontram nesta quarta-feira (3) (Foto: Arte/ Lance!)
São Paulo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo será válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
BRASILEIRÃO
37ª rodada
Data e Hora
Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 20h (de Brasília);
Local
Vila Belmiro, Santos (SP)
Árbitro
Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir

São Paulo x Internacional: como chegam as equipes?

O São Paulo segue vivo com o sonho da vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. Na oitava colocação e com 48 pontos somados, precisa de algumas combinações. Entre elas, manter a colocação, além de ter Cruzeiro ou Fluminense campeões da Copa do Brasil, hipótese que abriria uma vaga na Pré-Libertadores para o oitavo colocado. A equipe de Hernán Crespo, que não alcança mais o sétimo lugar.

Por outro lado, a briga do Internacional é totalmente diferente. A equipe abre o Z4 e briga para não cair. Todo cuidado é pouco pensando nesta rodada.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Inter e São Paulo se enfrentam no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
Internacional e São Paulo no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X INTERNACIONAL
37ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco, Ferraresi (Arboleda), Maik, Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilla, Patryck, Ferreirinha (Tapia) e Luciano (Rigoni).

INTERNACIONAL (Técnico: Abel Braga)

Rochet; Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Aguirre, Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

