São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na Vila Belmiro
- Matéria
- Mais Notícias
São Paulo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo será válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.
Relacionadas
Ficha do jogo
São Paulo x Internacional: como chegam as equipes?
O São Paulo segue vivo com o sonho da vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. Na oitava colocação e com 48 pontos somados, precisa de algumas combinações. Entre elas, manter a colocação, além de ter Cruzeiro ou Fluminense campeões da Copa do Brasil, hipótese que abriria uma vaga na Pré-Libertadores para o oitavo colocado. A equipe de Hernán Crespo, que não alcança mais o sétimo lugar.
Por outro lado, a briga do Internacional é totalmente diferente. A equipe abre o Z4 e briga para não cair. Todo cuidado é pouco pensando nesta rodada.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X INTERNACIONAL
37ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco, Ferraresi (Arboleda), Maik, Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilla, Patryck, Ferreirinha (Tapia) e Luciano (Rigoni).
INTERNACIONAL (Técnico: Abel Braga)
Rochet; Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Aguirre, Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias