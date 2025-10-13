Vitória x Bahia: dupla Ba-Vi tem tabus a quebrar em clássico do Brasileirão
Equipes entram em campo na noite desta quinta-feira
A semana do Ba-Vi já começou, e com ela naturalmente chegam a expectativa, as projeções e os números desse clássico que é um dos maiores do país. Por isso, antes mesmo da bola rolar às 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, Vitória e Bahia vão ter que derrubar tabus incômodos para garantir mais três pontos no Brasileirão.
Rubro-Negro quer voltar a ganhar clássicos
O primeiro tabu a ser quebrado é de responsabilidade do mandante deste próximo clássico, que não saber o que é vencer um Ba-Vi há sete jogos. A última vez que o Vitória conseguiu superar o rival foi no dia 31 de março de 2024, quando bateu o Tricolor por 3 a 2, no Barradão, no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. De lá para cá, foram quatro empates e três vitórias do Bahia.
Confira o placar dos últimos Ba-Vis:
- Vitória 3 x 2 Bahia - final do Campeonato Baiano 2024 (ida);
- Bahia 1 x 1 Vitória - final do Campeonato Baiano 2024 (volta);
- Vitória 2 x 2 Bahia - 3ª rodada do Brasileirão 2024;
- Bahia 2 x 0 Vitória - 22ª rodada do Brasileirão 2024;
- Bahia 0 x 0 Vitória - 6ª rodada do Campeonato Baiano 2025;
- Bahia 2 x 0 Vitória - final do Campeonato Baiano 2025 (ida);
- Vitória 1 x 1 Bahia - final do Campeonato Baiano 2025 (volta);
- Bahia 2 x 1 Vitória - 9ª rodada do Brasileirão 2025.
Bahia tem más lembranças do Barradão
Do outro lado, o Bahia guarda um bom retrospecto de Ba-Vis em casa, mas o Barradão costuma ser um território pouco convidativo para o Tricolor em clássicos.
A última vez que o Bahia venceu um Ba-Vi no estádio foi em março de 2020, quando bateu o Leão por 2 a 1 em um clássico de times alternativos. Anderson Jesus e Arthur Rezende balançaram as redes para o Esquadrão, enquanto Eron descontou para o Vitória. Depois desse jogo, foram mais seis clássicos no Barradão, com três vitórias do Rubro-Negro e três empates.
Mas, ainda nesta temporada, o Bahia ganhou uma partida no Barradão, só que não era um clássico. Com mando do Barcelona de Ilhéus, o time de Rogério Ceni venceu por 1 a 0 o jogo válido pela oitava rodada do Baianão, com gol de Willian José.
É com todos esses ingredientes em jogo que Vitória e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira com ambições diferentes no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro busca fugir da zona de rebaixamento, o Tricolor quer voltar ao G-4.
