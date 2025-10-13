menu hamburguer
Futebol Nacional

Vitória x Bahia: dupla Ba-Vi tem tabus a quebrar em clássico do Brasileirão

Equipes entram em campo na noite desta quinta-feira

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 13/10/2025
06:15
Jogadores de Bahia e Vitória na final do Baianão 2025, no Barradão (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Jogadores de Bahia e Vitória na final do Baianão 2025, no Barradão (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
A semana do Ba-Vi já começou, e com ela naturalmente chegam a expectativa, as projeções e os números desse clássico que é um dos maiores do país. Por isso, antes mesmo da bola rolar às 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, Vitória e Bahia vão ter que derrubar tabus incômodos para garantir mais três pontos no Brasileirão.

continua após a publicidade

Rubro-Negro quer voltar a ganhar clássicos

Mateus Gonçalves comemora gol em Ba-Vi, no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Mateus Gonçalves comemora gol do Vitória contra o Bahia em Ba-Vi, no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O primeiro tabu a ser quebrado é de responsabilidade do mandante deste próximo clássico, que não saber o que é vencer um Ba-Vi há sete jogos. A última vez que o Vitória conseguiu superar o rival foi no dia 31 de março de 2024, quando bateu o Tricolor por 3 a 2, no Barradão, no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. De lá para cá, foram quatro empates e três vitórias do Bahia.

continua após a publicidade

Confira o placar dos últimos Ba-Vis:

  1. Vitória 3 x 2 Bahia - final do Campeonato Baiano 2024 (ida);
  2. Bahia 1 x 1 Vitória - final do Campeonato Baiano 2024 (volta);
  3. Vitória 2 x 2 Bahia - 3ª rodada do Brasileirão 2024;
  4. Bahia 2 x 0 Vitória - 22ª rodada do Brasileirão 2024;
  5. Bahia 0 x 0 Vitória - 6ª rodada do Campeonato Baiano 2025;
  6. Bahia 2 x 0 Vitória - final do Campeonato Baiano 2025 (ida);
  7. Vitória 1 x 1 Bahia - final do Campeonato Baiano 2025 (volta);
  8. Bahia 2 x 1 Vitória - 9ª rodada do Brasileirão 2025.

Bahia tem más lembranças do Barradão

Willian José e Halter em ação no Ba-Vi da final do Campeonato Baiano (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Willian José e Halter em ação no Ba-Vi da final do Campeonato Baiano (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Do outro lado, o Bahia guarda um bom retrospecto de Ba-Vis em casa, mas o Barradão costuma ser um território pouco convidativo para o Tricolor em clássicos.

A última vez que o Bahia venceu um Ba-Vi no estádio foi em março de 2020, quando bateu o Leão por 2 a 1 em um clássico de times alternativos. Anderson Jesus e Arthur Rezende balançaram as redes para o Esquadrão, enquanto Eron descontou para o Vitória. Depois desse jogo, foram mais seis clássicos no Barradão, com três vitórias do Rubro-Negro e três empates.

continua após a publicidade

Mas, ainda nesta temporada, o Bahia ganhou uma partida no Barradão, só que não era um clássico. Com mando do Barcelona de Ilhéus, o time de Rogério Ceni venceu por 1 a 0 o jogo válido pela oitava rodada do Baianão, com gol de Willian José.

+ Ex-Bahia e Vitória, Flávio vive o ‘sonho saudita’ e mantém laços com dupla Ba-Vi

É com todos esses ingredientes em jogo que Vitória e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira com ambições diferentes no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro busca fugir da zona de rebaixamento, o Tricolor quer voltar ao G-4.

