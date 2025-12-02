menu hamburguer
Dvalishvili x Yan 2: confira card, onde assistir e horário do UFC 323

Evento será realizado no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/12/2025
15:57
Card oficial do UFC 323 (Foto: Divulgação/UFC)
Card oficial do UFC 323 (Foto: Divulgação/UFC)
Merab Dvalishvili fará sua quarta defesa do cinturão linear contra Petr Yan neste sábado (6), no UFC 323, em Las Vegas (EUA). Na luta co-principal, mais um título em jogo: Alexandre Pantoja e Joshua Van se enfrentam pelo peso-mosca. Ao todo, seis brasileiros entram em confronto no evento numerado, com cinco no card preliminar e um no principal. Confira com o Lance! o card completo que tem início marcado para às 20h (de Brasília).

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Dois cinturões em jogo no UFC 323

Dvalishvili x Yan

O confronto entre Dvalishvili e Yan marca o segundo encontro entre os lutadores. O primeiro duelo ocorreu em março de 2023, quando o georgiano venceu por decisão unânime após cinco rounds.

Dvalishvili construiu uma sequência de 13 vitórias consecutivas na categoria, o que se tornou um recorde na divisão dos galos. Em 2025, o campeão já defendeu seu título três vezes ao superar Umar Nurmagomedov em janeiro, Sean O'Malley em junho e Cory Sandhagen em outubro.

Do outro lado, Yan busca reconquistar o cinturão que já foi seu. O russo acumulou três vitórias importantes recentemente sobre Song Yadong, Deiveson Figueiredo e Marcus McGhee, este último derrotado em julho.

Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC (Foto: Reprodução/UFC)
Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Pantoja x Van

Pantoja busca sua quinta defesa de título no peso-mosca. O brasileiro acumula 14 vitórias na categoria, sendo o lutador com mais triunfos na história da divisão. Além disso, detém o recorde de 8 finalizações entre os moscas. A trajetória recente do campeão inclui vitórias sobre Brandon Royval, Steve Erceg, Kai Asakura e Kai Kara-France, este último no UFC 317, em junho.

Aos 24 anos, o desafiante chega como número 1 do ranking após cinco vitórias consecutivas. O jovem lutador possui a maior média de golpes significativos por minuto na história do UFC, com 8,86. Suas vitórias sobre Brandon Royval, Bruno Silva e Rei Tsuruya o credenciaram para a disputa. Vale destacar que, caso vença, Van se tornará o primeiro campeão do UFC nascido após os anos 2000.

Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)
Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)

Com Alexandre Pantoja, conheça os seis brasileiros do card no UFC 323

FICHA TÉCNICA
UFC 323

📆 Data: 6 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili x Petr Yan
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja x Joshua Van
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno x Tatsuro Taira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Henry Cejudo x Payton Talbott
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jan Blachowicz x Bogdan Guskov

Card Preliminar - 20 horas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Manuel Torres
Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney x Chris Duncan
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Maycee Barber x Karine Silva
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Fares Ziam
Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Brunno Ferreira
Peso-leve (até 70,3 Kg): Edson Barboza x Jalin Turner
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Ibo Aslan
Peso-médio (até 83,9 Kg): Mansur Abdul-Malik x Antonio Trócoli
Peso-pena (até 65,7 Kg): Muhammad Naimov x Mairon Santos

