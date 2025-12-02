Dvalishvili x Yan 2: confira card, onde assistir e horário do UFC 323
Evento será realizado no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
Merab Dvalishvili fará sua quarta defesa do cinturão linear contra Petr Yan neste sábado (6), no UFC 323, em Las Vegas (EUA). Na luta co-principal, mais um título em jogo: Alexandre Pantoja e Joshua Van se enfrentam pelo peso-mosca. Ao todo, seis brasileiros entram em confronto no evento numerado, com cinco no card preliminar e um no principal. Confira com o Lance! o card completo que tem início marcado para às 20h (de Brasília).
Dois cinturões em jogo no UFC 323
Dvalishvili x Yan
O confronto entre Dvalishvili e Yan marca o segundo encontro entre os lutadores. O primeiro duelo ocorreu em março de 2023, quando o georgiano venceu por decisão unânime após cinco rounds.
Dvalishvili construiu uma sequência de 13 vitórias consecutivas na categoria, o que se tornou um recorde na divisão dos galos. Em 2025, o campeão já defendeu seu título três vezes ao superar Umar Nurmagomedov em janeiro, Sean O'Malley em junho e Cory Sandhagen em outubro.
Do outro lado, Yan busca reconquistar o cinturão que já foi seu. O russo acumulou três vitórias importantes recentemente sobre Song Yadong, Deiveson Figueiredo e Marcus McGhee, este último derrotado em julho.
Pantoja x Van
Pantoja busca sua quinta defesa de título no peso-mosca. O brasileiro acumula 14 vitórias na categoria, sendo o lutador com mais triunfos na história da divisão. Além disso, detém o recorde de 8 finalizações entre os moscas. A trajetória recente do campeão inclui vitórias sobre Brandon Royval, Steve Erceg, Kai Asakura e Kai Kara-France, este último no UFC 317, em junho.
Aos 24 anos, o desafiante chega como número 1 do ranking após cinco vitórias consecutivas. O jovem lutador possui a maior média de golpes significativos por minuto na história do UFC, com 8,86. Suas vitórias sobre Brandon Royval, Bruno Silva e Rei Tsuruya o credenciaram para a disputa. Vale destacar que, caso vença, Van se tornará o primeiro campeão do UFC nascido após os anos 2000.
Com Alexandre Pantoja, conheça os seis brasileiros do card no UFC 323
FICHA TÉCNICA
UFC 323
📆 Data: 6 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili x Petr Yan
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja x Joshua Van
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno x Tatsuro Taira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Henry Cejudo x Payton Talbott
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jan Blachowicz x Bogdan Guskov
Card Preliminar - 20 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Manuel Torres
Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney x Chris Duncan
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Maycee Barber x Karine Silva
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Fares Ziam
Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Brunno Ferreira
Peso-leve (até 70,3 Kg): Edson Barboza x Jalin Turner
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Ibo Aslan
Peso-médio (até 83,9 Kg): Mansur Abdul-Malik x Antonio Trócoli
Peso-pena (até 65,7 Kg): Muhammad Naimov x Mairon Santos
