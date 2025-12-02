Brighton x Aston Villa: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Brighton e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (3), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no American Express Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Brighton chega para o confronto embalado por uma vitória sólida de 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, onde demonstrou grande eficiência ofensiva. A equipe de Fabian Hürzeler transformou o Amex Stadium em uma verdadeira fortaleza nesta temporada, permanecendo invicta em casa após seis jogos. Defendendo uma sequência geral de quatro partidas sem perder, o Brighton entra em campo confiante para manter sua invencibilidade como mandante e apagar a memória da pesada derrota por 3 a 0 sofrida para o Villa na temporada passada.
O Aston Villa vive uma fase espetacular, tendo superado o início lento de temporada para engatar cinco vitórias consecutivas em todas as competições, o que o colocou na zona de classificação para a Champions League e a apenas quatro pontos da liderança. O técnico Unai Emery busca manter esse ímpeto antes de enfrentar o líder na próxima rodada. Embora sua campanha fora de casa seja irregular (resultados divididos igualmente), o Villa se apoia no retrospecto recente favorável contra o Brighton, tendo vencido três dos últimos cinco duelos diretos, para sair com os três pontos.
Tudo sobre o jogo entre Brighton e Aston Villa pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brighton x Aston Villa
Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: American Express Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Andy Madley (árbitro); Nicholas Hopton e Craig Taylor (assistentes); Ruebyn Ricardo (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brighton (Técnico: Fabian Hurzeler):
Verbruggen; Kadioglu, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, Hinshelwood, Gomez; Tzimas
Aston Villa (Técnico: Unai Emery):
Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Tielemans, Onana; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins
