Vasco x São Paulo – Palpites, análise e odds (18/04)

O Vasco recebe o São Paulo neste sábado, pela 12ª rodada do Brasileirão 2026, em São Januário. O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos, mas pressionadas por resultados após tropeços recentes. O Cruz-Maltino, 13º colocado com 13 pontos, não vence há quatro partidas somando Brasileirão e Copa Sul-Americana. Já o Tricolor Paulista, terceiro com 20 pontos, foi derrotado pelo Vitória na última rodada e tenta se manter na disputa pela liderança.

A partida em São Januário ganha peso adicional para ambos. O Vasco, comandado por Renato Gaúcho, depende do fator casa para se aproximar do grupo da frente. O São Paulo, sob o comando de Roger Machado, busca retomar a consistência como visitante, onde apresenta desempenho inferior ao registrado no MorumBIS. Com desfalques relevantes nos dois lados e histórico equilibrado no Rio de Janeiro, a tendência é de um jogo disputado.

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Análise da partida

O Vasco soma três vitórias, quatro empates e quatro derrotas após 11 rodadas, com aproveitamento de 40%. A equipe ocupa a metade inferior da tabela, a sete pontos do G4. A chegada de Renato Gaúcho, em março, elevou o nível competitivo após um início irregular com Fernando Diniz. O time chegou a emendar cinco jogos sem perder, com vitórias sobre Palmeiras (2 x 1), Fluminense (3 x 2) e Grêmio (2 x 1), além de empates com Cruzeiro e Coritiba.

A sequência, no entanto, foi interrompida. Na 10ª rodada, derrota por 2 x 1 para o Botafogo, em São Januário. Na rodada seguinte, empate cedido ao Remo em Belém, após sair na frente com Andrés Gómez. Pela Copa Sul-Americana, nova queda de rendimento: derrota por 2 x 1 para o Audax Italiano, em casa, em jogo marcado pelas expulsões de JP e Carlos Cuesta.

Como mandante, o desempenho é irregular. São três vitórias, um empate e duas derrotas em seis jogos. O apoio da torcida é um fator relevante, mas a vulnerabilidade defensiva persiste: o Vasco sofreu gols na maioria das partidas da temporada.

O São Paulo, por sua vez, teve um início consistente até a 10ª rodada, quando goleou o Cruzeiro por 4 x 1 no MorumBIS. Até então, eram seis vitórias, dois empates e duas derrotas. A derrota por 2 x 0 para o Vitória, no Barradão, interrompeu a sequência positiva. A equipe teve dificuldades na criação e ainda perdeu Lucas Ramon por expulsão.

Na sequência, a vitória por 2 x 0 sobre o O'Higgins, pela Sul-Americana, trouxe resposta imediata. Luciano e Artur marcaram, e o retorno de jogadores como Luciano e Jonathan Calleri aumentou o poder ofensivo da equipe, que lidera o Grupo B da competição.

Fora de casa, porém, o desempenho ainda é inconsistente. O São Paulo venceu apenas duas vezes como visitante no Brasileirão, e essa diferença de rendimento em relação aos jogos no MorumBIS explica a distância para o líder Palmeiras, que abriu vantagem na ponta da tabela.

Outros palpites para Vasco x São Paulo

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Confrontos diretos

São Paulo e Vasco protagonizam um dos grandes duelos interestaduais do futebol brasileiro. No retrospecto geral, são 129 partidas, com 47 vitórias do São Paulo, 37 empates e 45 vitórias do Vasco, números que indicam equilíbrio, com leve vantagem tricolor.

Em São Januário, porém, o cenário é diferente. Nos 54 confrontos disputados no estádio, o Vasco tem vantagem, com 24 vitórias, contra 15 empates e 15 triunfos do São Paulo.

No recorte mais recente, os dois encontros pelo Brasileirão 2025 tiveram vencedores distintos. No primeiro turno, o Vasco venceu por 3 x 1 no MorumBIS, com gols de Rayan Rocha, Nuno Moreira e Pablo Vegetti. No returno, o São Paulo respondeu ao vencer por 2 x 0 em São Januário, com gols de Lucas e Luiz Gustavo.

O placar mais elástico da história do confronto pertence ao Vasco: 7 x 1, em São Januário, pelo Brasileirão de 2001. O São Paulo, por sua vez, registra quatro vitórias por 5 x 1 ao longo do histórico do duelo.

Os dados recentes indicam tendência de jogos movimentados. Em 86% dos últimos confrontos (19 de 22), houve mais de 1,5 gol, enquanto 50% tiveram ambas as equipes marcando.

Notícias de Vasco x São Paulo

Vasco

O Vasco tem como principal desfalque o zagueiro Agustín Saldívia, suspenso por acúmulo de cartões amarelos no Brasileirão. A tendência é que Carlos Cuesta assuma a vaga, mesmo após ter sido expulso contra o Audax Italiano pela Sul-Americana, já que a punição não se aplica ao campeonato nacional.

O volante Cauan Barros é dúvida. O jogador não foi relacionado para a partida da Sul-Americana e precisou de atendimento médico em campo no empate com o Remo, na rodada anterior. No ataque, Brenner, que começou como titular diante do Audax, segue disponível, mas disputa posição com David.

Renato Gaúcho deve escalar força máxima, após utilizar uma formação alternativa no compromisso continental.

Escalação provável do Vasco (4-3-3): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, David e Nuno Moreira. Técnico: Renato Gaúcho.

São Paulo

O São Paulo chega ao Rio de Janeiro com uma lista extensa de ausências. O lateral Lucas Ramon foi expulso contra o Vitória e cumpre suspensão automática. O zagueiro Rafael Tolói, que estava pendurado, também recebeu cartão amarelo na mesma partida e está fora.

No departamento médico, as baixas seguem numerosas: Lucas Moura (fratura nas costelas), Pablo Maia (fraturas na face), Sabino (problemas físicos) e Arboleda (em litígio com o clube) continuam indisponíveis. Ferreirinha, com desconforto na fáscia plantar, não enfrentou o O'Higgins e é dúvida para o confronto.

As notícias positivas são os retornos de Luciano e Jonathan Calleri. O meia-atacante se recuperou de sobrecarga na panturrilha e marcou na última partida, enquanto o centroavante voltou após protocolo de concussão.

Roger Machado deve improvisar na lateral direita, com João Moreira ou Cédric Soares como opções. Na zaga, Matheus Dória surge como principal candidato para formar dupla com Alan Franco.

Escalação provável do São Paulo (4-2-3-1): Rafael; Cédric Soares, Alan Franco, Matheus Dória e Enzo Díaz; Marcos Antônio e Bobadilla; Artur, Luciano e Lucca (Ferreirinha); Jonathan Calleri. Técnico: Roger Machado.

Destaques individuais de Vasco x São Paulo

Jogador destaque · Vasco Thiago Mendes 3 Gols no Brasileirão 2026 — um dos artilheiros do Cruz-Maltino 1º Líder do Vasco em passes certos e passes no terço final 10 Jogos disputados no Brasileirão 2026 — titular absoluto sob Renato C Capitão do Vasco — comanda a criação e a saída de bola sob Renato Jogador destaque · São Paulo Jonathan Calleri 6 Gols no Brasileirão 2026 — artilheiro do São Paulo na competição 7,08 Nota média no FotMob na temporada — o melhor do ataque tricolor 738 Minutos em campo no Brasileirão — referência mesmo com lesões no elenco 0,55 Gols por jogo em 2026 — média 243% superior à de 2025

Os Técnicos

Renato Gaúcho assumiu o Vasco em março de 2026, quando a equipe estava na zona de rebaixamento após a passagem de Fernando Diniz. O treinador adotou uma abordagem mais pragmática, com foco em organização defensiva e transições rápidas. O impacto inicial foi positivo, com uma sequência de cinco jogos sem derrota. No entanto, os empates recentes e a derrota na Sul-Americana aumentaram a pressão. Renato já afirmou que prioriza o Brasileirão, e essa diretriz deve influenciar suas escolhas para este confronto.

Roger Machado, por sua vez, conduz uma campanha consistente no São Paulo, mesmo diante de várias ausências. O treinador aposta em um modelo baseado na posse de bola, com construção desde a defesa e uso frequente das laterais. A vitória por 4 x 1 sobre o Cruzeiro evidenciou o potencial ofensivo da equipe quando tem seus principais jogadores disponíveis. O principal desafio está na regularidade fora de casa, onde o desempenho ainda oscila. Além disso, o menor tempo de recuperação após o jogo pela Sul-Americana pode impactar o nível físico do time.

Análise Tática

O Vasco deve se organizar em um 4-3-3 que se transforma em 4-5-1 na fase defensiva. Hugo Moura e Thiago Mendes atuam como base de proteção, enquanto Tchê Tchê tem mais liberdade para avançar e participar da criação. Pelos lados, Nuno Moreira e Andrés Gómez oferecem velocidade e capacidade de condução. David atua como referência, com função de pivô para aproximar os meias.

A principal arma do Vasco está nas transições ofensivas. A equipe busca recuperar a bola no meio-campo e acelerar o jogo com passes verticais, explorando os espaços nas costas dos laterais adversários. Em São Januário, a tendência é de início com intensidade elevada, impulsionada pelo ambiente.

O São Paulo deve manter o 4-2-3-1, com Marcos Antônio e Bobadilla no meio, Luciano centralizado na armação e Calleri como referência. A equipe trabalha a construção desde a defesa, com participação ativa dos laterais e amplitude proporcionada por Artur e Lucca — ou Ferreirinha, caso esteja disponível.

O ponto vulnerável do São Paulo está nas transições defensivas, especialmente pelos lados. Com desfalques na linha defensiva, o setor pode ser explorado pela velocidade do ataque vascaíno. Além disso, a equipe apresenta dificuldades em bolas aéreas contra adversários mais agressivos.

Já o Vasco apresenta fragilidades na saída de bola sob pressão e em erros individuais no sistema defensivo. O São Paulo tende a pressionar alto, o que pode expor a dupla Cuesta–Robert Renan. No meio-campo, a equipe paulista leva vantagem em qualidade técnica e capacidade de controle do ritmo da partida.

Prognóstico de placar exato para Vasco x São Paulo

🎯 Previsão de Placar Vasco 1 x 1 São Paulo O contexto aponta para um confronto equilibrado entre duas equipes que buscam reação. O Vasco conta com o apoio da torcida em São Januário, mas não vence há quatro partidas e chega pressionado após a derrota para o Audax Italiano. O São Paulo, por sua vez, recuperou confiança com a vitória pela Sul-Americana, embora tenha desfalques importantes na defesa e menos de quatro dias de descanso. O histórico em São Januário favorece o mandante, com 24 vitórias em 54 confrontos. Ainda assim, o São Paulo demonstrou capacidade de vencer no local recentemente, ao conquistar os três pontos com vitória por 2 x 0 na 31ª rodada do Brasileirão de 2025. O Vasco não vence há quatro jogos entre Brasileirão e Sul-Americana, acumulando dois empates e duas derrotas no período

entre Brasileirão e Sul-Americana, acumulando dois empates e duas derrotas no período O São Paulo terá desfalques importantes na defesa, com as suspensões de Lucas Ramon e Rafael Tolói para o confronto no Rio

para o confronto no Rio Nos últimos cinco confrontos diretos , não houve empates. Ainda assim, o desgaste recente das duas equipes aumenta a possibilidade de divisão de pontos

, não houve empates. Ainda assim, o desgaste recente das duas equipes aumenta a possibilidade de divisão de pontos Metade dos confrontos recentes entre Vasco e São Paulo teve ambas as equipes marcando, o que reforça a tendência de gols para os dois lados

Resumo dos palpites do Lance para Vasco x São Paulo