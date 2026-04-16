Barros treina normalmente e deve retornar aos relacionados do Vasco
Volante foi desfalque contra o Audax Italiano
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O volante Cauan Barros treinou normalmente e deve reforçar o Vasco no confronto contra o São Paulo, no sábado (18), às 18h30, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador retorna após se recuperar de dores que o tiraram das últimas partidas da equipe.
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Cauan havia se lesionado durante a partida contra o Remo, quando precisou ser substituído. Em função do problema físico, ficou fora da relação no duelo diante do Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana. Com a recuperação, volta a ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho para o compromisso no fim de semana.
Formado nas categorias de base do Vasco, Cauan Barros vem sendo utilizado com frequência no meio-campo e ganhou espaço nas últimas partidas. O volante tem atuado ao lado de Thiago Mendes e Tchê Tchê, participando da organização do setor e compondo a estrutura da equipe.
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A presença do jogador amplia as opções do treinador para a montagem do time, especialmente após a sequência de jogos que exigiu alterações na escalação. O retorno ocorre em um momento de preparação para um novo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.
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Preparação após derrota
O elenco do Vasco se reapresentou nesta quarta-feira (15) após a derrota para o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana. A equipe iniciou os trabalhos com foco no confronto diante do São Paulo, que será disputado em casa.
Com a possível volta de Cauan Barros, o Vasco segue a preparação ao longo da semana para ajustar a equipe e definir a escalação que entrará em campo em São Januário.
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