Caracas x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

O Botafogo encerra sua participação na fase de grupos da Sul-Americana nesta quarta-feira (27), às 19h (horário de Brasília). O Glorioso visita o Caracas, no Estádio Olímpico de la UCV, em solo venezuelano, em um confronto que serve para consolidar a excelente campanha da equipe de General Severiano na competição.

continua após a publicidade

⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Líder isolado do Grupo E com 13 pontos, o Botafogo já carimbou sua vaga direta nas oitavas de final. Após um empate na estreia justamente contra os venezuelanos, o time comandado por Franclim Carvalho engatou quatro vitórias consecutivas. Por conta da classificação antecipada e do calendário apertado, a tendência é que o técnico poupe peças fundamentais, como o artilheiro Arthur Cabral, dando rodagem ao elenco e minutos para nomes como Joaquín Correa e Chris Ramos.

Botafogo tem a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Caracas, por sua vez, também entra em campo com a vida resolvida. Na segunda posição com 9 pontos e ainda invicto (duas vitórias e três empates), o time da casa já garantiu sua vaga nos playoffs das oitavas. O técnico Henry Meléndez deve mandar a campo sua força máxima para tentar tirar a invencibilidade dos brasileiros e chegar com moral elevada para a fase de mata-mata.

continua após a publicidade

✅ Ficha do jogo: Caracas x Botafogo

Competição: Sul-Americana (6ª rodada)

📅 Data: Quarta-feira, 27 de maio de 2026

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas (VEN)

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)



Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)

VAR: Ricardo Garcia (COL)

📋 Prováveis Escalações

CARACAS (Técnico: Henry Meléndez):

Wuilker Benítez; Daniel Fereira, Quintero, Rubert Mago e Yendis; Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa e Covea; Robert Hernández e Adrián Fernández

continua após a publicidade

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho):

Neto; Mateo Ponte, Justino, Ytallo e Marçal; Wallace Davi, Edenílson, Caio Valle e Joaquín Correa; Jordan Barrera e Chris Ramos

💸 Aposte na vitória do Botafogo @2.33 contra o Caracas

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.