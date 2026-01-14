Vasco X Maricá: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília)
O Vasco estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira (15), diante do Maricá, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. A partida terá transmissão do Sportv (TV), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube).
➡️ Vasco vai utilizar time alternativo na estreia contra o Maricá; veja provável escalação
Ficha do jogo
Para a partida, o técnico Fernando Diniz optará por um time alternativo, formado por jogadores que se reapresentaram ao clube no dia 2 de janeiro. A equipe tenta ser campeã da competição novamente, algo que não acontece desde 2016 quando a equipe comandada pelo treinador Jorginho levantou a taça.
➡️ Saldivia é apresentado e revela detalhes do papo com Diniz: 'Coisas que ele quer que eu melhore'
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X MARICÀ
CAMPEONATO CARIOCA - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ);
📺 Onde assistir: Sportv (TV), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube)
🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia
🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Marcelo Araújo Ossimo
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett
Provável escalação do Vasco
Daniel Fuzato; Paulinho, Lyncon, Lucas Freitas e Leandrinho; Sforza, JP e Estrella; Maxime, Garré e GB (Técnico: Fernando Diniz)
Provável escalação do Maricá
Márica: Dida; Almir, Victor Pereira, Rafael Foster e Rafael Carioca; Wellington, Matheus Lira e Caio Vítor; Matheus Alessandro, Diogo Bolt e Alex. Técnico: Reinaldo.
