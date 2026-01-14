menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Vasco X Maricá: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília)

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
18:29
Vasco x Maricá
imagem cameraVasco e Maricá se enfrentam nesta quinta-feira (15) (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira (15), diante do Maricá, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. A partida terá transmissão do Sportv (TV), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Vasco vai utilizar time alternativo na estreia contra o Maricá; veja provável escalação

Ficha do jogo

Escudo-VASCO
VAS
MAR
1ª rodada
Campeonato Carioca
Data e Hora
quinta-feira, 15 de janeiro de 2026
Local
São Januário
Árbitro
Bruno Mota Correia
Assistentes
Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Marcelo Araújo Ossimo
Var
Philip Georg Bennett
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
Clique para assistir no SportTV

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para a partida, o técnico Fernando Diniz optará por um time alternativo, formado por jogadores que se reapresentaram ao clube no dia 2 de janeiro. A equipe tenta ser campeã da competição novamente, algo que não acontece desde 2016 quando a equipe comandada pelo treinador Jorginho levantou a taça.

➡️ Saldivia é apresentado e revela detalhes do papo com Diniz: 'Coisas que ele quer que eu melhore'

Fernando Diniz, técnico do Vasco, em entrevista coletiva (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Fernando Diniz convera com Paulo Henrique durante treino da pré-temporada (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Veja outros tópicos da entrevista de Pedrinho

➡️ Pedrinho confirma proposta do Vasco por Brenner e revela contato com atletas da Seleção
➡️ Possibilidade de Vegetti deixar o Vasco
➡️ Venda da SAF do Vasco: 'Mais adiantado do que todos os outros'

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X MARICÀ
CAMPEONATO CARIOCA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ);
📺 Onde assistir: Sportv (TV), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube)
🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia
🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Marcelo Araújo Ossimo
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett

Provável escalação do Vasco

Daniel Fuzato; Paulinho, Lyncon, Lucas Freitas e Leandrinho; Sforza, JP e Estrella; Maxime, Garré e GB (Técnico: Fernando Diniz)

Provável escalação do Maricá

Márica: Dida; Almir, Victor Pereira, Rafael Foster e Rafael Carioca; Wellington, Matheus Lira e Caio Vítor; Matheus Alessandro, Diogo Bolt e Alex. Técnico: Reinaldo.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias