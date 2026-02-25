menu hamburguer
Real Madrid x Benfica: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pelos playoffs

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
09:14
Real Madrid x Benfica: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Real Madrid x Benfica: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Real Madrid e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. A partida será realizada no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), com transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

Playoffs
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 25 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
Local
Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
Árbitro
Slavko Vinčić
Assistentes
Tomaž Klančnik, Andraž Kovačič e David Šmajc (quarto árbitro)
Var
Christian Dingert (VAR1) e Daniele Chiffi (AVAR)
Onde assistir

O Real Madrid recebe o Benfica com vantagem no confronto após vencer por 1 a 0 em Lisboa, no jogo de ida. Com o resultado construído no Estádio da Luz, a equipe comandada por Álvaro Arbeloa depende apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas de final.

Já o time dirigido por José Mourinho precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Em caso de triunfo por um gol, a decisão seguirá para a prorrogação e, persistindo a igualdade no placar agregado, será definida nos pênaltis.

O confronto ocorre em meio a um ambiente de tensão após a acusação de injúria racial contra Vini Jr na semana anterior. Enquanto o caso é apurado, a Uefa suspendeu provisoriamente o argentino Prestianni, que está fora da partida em Madri.

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Benfica (onde assistir, horário, escalações e local):

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Arda Güler; Vini Jr e Gonzalo García.

Benfica (Técnico: José Mourinho)
Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Barrenechea, Barreiro e Rafa Silva; Sidny, Pavlidis e Schjelderup.

Momento em que Vini Jr acusa Prestianni de ter dito uma injúria racial após tapar a boca com a camisa em Benfica x Real Madrid
Momento em que Vini Jr acusa Prestianni de ter dito uma injúria racial após tapar a boca com a camisa em Benfica x Real Madrid (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

