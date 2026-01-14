Pedrinho abre o jogo sobre venda da SAF do Vasco: 'Mais adiantado do que todos os outros'

Em entrevista à ESPN, o presidente do Vasco, Pedrinho, comentou o atual momento da SAF e o processo de busca por um novo investidor. O mandatário confirmou que o clube possui NDAs (Non-Disclosure Agreement/Acordo de Não Divulgação) assinados, mas revelou que apenas um investidor está realmente avançado nas conversas.

- Eu tenho NDA assinado e não posso falar quem são os investidores. O que posso falar é que, de todos os NDA's assinados lá atrás, tem um NDA com um dos investidores que está em um processo mais adiantado, muito mais adiantado do que todos os outros. Eu espero que aconteça. Por experiência e vivência dessa cadeira que me traz tanta responsabilidade, a gente só vai falar quando tudo estiver ok. Espero que isso aconteça, a gente vai passar no Conselho Deliberativo, ter aprovação no Conselho do clube, toda a transparência que eu sempre exigi com o contrato anterior da 777, que seja com o novo investidor, que as pessoas tenham ciência do que vai ser o contrato - afirmou Pedrinho.

O presidente do clube carioca também detalhou o perfil de investidor que a diretoria busca para a SAF, destacando a necessidade de responsabilidade, profissionalismo e alinhamento com os interesses do Vasco, justamente para evitar conflitos e problemas de gestão no futuro.

- É o que a gente deseja, que o clube tenha um novo investidor, que o novo investidor consiga fazer com que o clube ande sem nenhum problema. É bom ressaltar que tem alguns exemplos de SAF que não são de sucesso, e a gente cobra tanto o profissionalismo, e muitas SAF's não foram profissionais. Inclusive quando eu entro aqui, é salário atrasado, compromissos que foram apalavrados e não foram colocados em contrato eu honrei, com relação a passagens de jogadores que são de fora do país, que foi acordado com eles e não foi colocado no contrato, eu honrei o compromisso. Um cara que vem da associação é que teve atitudes profissionais e que vem profissionalizando o clube ainda mais. O desejo pelo investidor é muito cuidadoso, é um desejo grande, não só meu, mas de todo o grupo e também dos torcedores. Mas muito cuidadoso para que seja um investidor muito responsável com a instituição - analisou o presidente.

Pedrinho em durante a entrevista com a ESPN (Foto: Reprodução/ESPN)

O dirigente também negou que a A-Cap tenha recusado uma proposta de R$ 150 milhões e explicou que a empresa norte-americana precisa se desfazer das ações herdadas da 777 Partners por imposição da legislação dos Estados Unidos.

- Isso é mentira. A questão é muito simples, a A-Cap, pela lei americana, não pode ser administradora de nenhum clube de futebol. E como ela era uma das maiores credoras da 777 (Partners), quando ela foi cobrar a 777 pelo dinheiro que tinha emprestado, a 777 não tinha o dinheiro, entregou as ações. Com as ações, ela tem que se desfazer porque pela lei americana ela não pode administrar. Com o possível investidor, para mim essa negociação é simples de acontecer, os valores que 777 aportou dos 31% (das ações do Vasco), esse valor já é menor do que a dívida causada por eles. A A-Cap também se prejudicou, não fez parte do processo da 777, mas essa negociação, dentro da arbitragem, com um investidor, eu acho que é muito tranquila de acontecer, acho que isso não é um ponto que atrapalha em nada, acho que vai acontecer com naturalidade quando o investidor entrar, quando ele chegar, para que o Vasco ande sem problema jurídico nenhum.

Sobre o prazo para a venda da SAF ocorrer, Pedrinhou preferiu não cravar um data, mas afirmou que o acordo nunca esteve tão próximo de ocorrer desde a saída da 777.

- É difícil de cravar. São conversas boas, conversas bem adiantadas com relação aos outros NDA's assinados e pararam bem no início, não tiveram segmento para outras etapas. Lá atrás, o (Evangelos) Marinakis só simulou, assinou o NDA, mas não andou em nada, acho que foi muito mais jogar para a galera do que realmente ter intenção de investir no Vasco, e não foram cumprindo etapas para a gente ir passando de fase. Esse investidor agora, é um investidor que já passou a primeira, segunda, terceira, quarta fases, e estamos esperando que as coisas aconteçam. Quer dizer que vai acontecer amanhã? Daqui a um mês? Quer dizer que não vá acontecer? Eu não posso afirmar. Quando acontecer, quando estiver assinado, aí a gente vai saber - disse o dirigente.

Pedrinho passou a comandar a SAF do Vasco da Gama em 15 de maio de 2024, após uma liminar judicial suspender o contrato que concedia o controle à 777 Partners e devolver a gestão do futebol ao clube associativo, então presidido por ele.

