PSG x Monaco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pelos playoffs

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/02/2026
19:55
PSG e Monaco se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

Ficha do jogo

PSG-escudo-onde-assistir
PSG
MON
Playoffs
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 25 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
Local
Parc des Princes, em Paris (FRA)
Árbitro
István Kovács (ROM)
Assistentes
Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)
Var
Pol van Boekel (HOL)
Onde assistir

O PSG tenta aproveitar o fator casa e a vantagem construída no jogo de ida, quando buscou a virada e venceu por 3 a 2. A equipe comandada por Luis Enrique joga pelo empate para avançar de fase. Embalado, o time parisiense vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Metz no Campeonato Francês, onde assumiu a liderança.

O Monaco, por sua vez, precisa vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis, ou por dois para garantir a classificação direta. Sob o comando de Sébastien Pocognoli, a equipe do principado tenta se recuperar da derrota sofrida em casa após abrir 2 a 0 na ida, e não poderá contar com Golovin, expulso no primeiro jogo. Os visitantes chegam motivados após vencerem o Lens por 3 a 2 no fim de semana. O vencedor deste confronto medirá forças contra Barcelona ou Chelsea nas oitavas de final.

Tudo sobre o jogo entre PSG x Monaco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
PSG 🆚 Monaco
Playoffs das Oitavas de Final (Volta) – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: TNT (canal fechado) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: István Kovács (ROM)
🚩 Assistentes: Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)
📺 VAR: Pol van Boekel (HOL)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Zaire-Emery; Barcola, Doué e Kvaratskhelia

🔴⚪ Monaco (Técnico: Sébastien Pocognoli)
Kohn; Vanderson, Teze, Faes e Caio Henrique; Camara, Zakaria e Coulibaly; Adingra, Balogun e Diatta

