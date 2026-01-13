menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Pedrinho comenta possibilidade de Vegetti deixar o Vasco

Presidente declarou que nenhuma proposta chegou oficialmente para o Vasco

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
21:13
Pedrinho Coletiva Vasco
imagem cameraPedrinho em coletiva do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em entrevista à ESPN, o presidente do Vasco, Pedrinho, comentou os rumores envolvendo o futuro de Pablo Vegetti e afirmou que o clube não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atacante argentino, seja do Cerro Porteño ou de qualquer outra equipe.

continua após a publicidade

➡️ Vasco dá condições para transferência de Rayan: 'Vamos discutir'

Segundo Pedrinho, o camisa 99 segue nos planos do Vasco e da comissão técnica comandada por Fernando Diniz para a temporada de 2026. Pedrinho destacou que, caso exista o interesse do jogador em deixar o clube, a iniciativa precisa partir do próprio atleta para que clube e jogador conversem e cheguem a um acordo.

- A questão do Vegetti é muito simples e direta. O contrato anterior do Vegetti tinha uma cláusula que, se ele jogasse 60% dos jogos mais de 45 minutos, ele renovaria automaticamente para o próximo ano. Na negociação anterior, que foi uma negociação que eu fiz diretamente com o Vegetti, eu tiro essa cláusula e já dou o outro ano para ele, sem ele ter o objetivo de cumprir 60% dos jogos jogando mais de 45 minutos, eu já dei esse contrato para ele. Já é uma forma de reconhecimento por tudo o que ele fez e faz, e pelo ídolo que ele se tornou, e com muito mérito e um salário muito bom - afirmou.

continua após a publicidade
Pablo Vegetti - Vasco
Pablo Vegetti na pré-temporada de 2026 do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O presidente do clube carioca também rechaçou qualquer narrativa de que o Vasco estaria tentando se desfazer do atacante e reforçou que Vegetti tem contrato até dezembro de 2026.

- Ele tem contrato até 2026, se a proposta chegou, ela chegou para o Vegetti, não chegou para o Vasco. […] Para ficar claro alguns pontos, no planejamento esportivo em nenhum momento o Vegetti foi pauta de saída […] Para mim não tem nada ainda, para mim o Vegetti faz parte do planejamento de 2026 - disse o presidente, que concluiu garantindo que o desejo do clube é a permanência do jogador, deixando claro que uma eventual saída só aconteceria caso o próprio atleta manifestasse essa vontade.

continua após a publicidade

Até o momento, o jogador participa normalmente dos treinamentos comandados pelo técnico Fernando Diniz. O Lance! apurou que o Cerro Porteño realmente tem interesse em Vegetti e fez contato com o seu staff, mas nem a equipe do jogador ou o clube paraguaio fez contato com o Vasco.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias