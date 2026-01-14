Saldivia aponta objetivo ao chegar no Vasco: 'Ser campeão'

O Vasco apresentou oficialmente, na tarde desta quarta-feira (14), o zagueiro uruguaio Alan Saldivia, em coletiva realizada no CT Moacyr Barbosa. Ao falar sobre expectativas, Saldivia foi direto e alinhou o discurso ao peso da camisa vascaína.

- As expectativas não podem ser outras que não sejam de ser campeão. É assim para o clube, a torcida, todos. É o objetivo único de ser campeão - ressaltou. Sobre suas características, destacou a competitividade como diferencial - A diferença acredito que compenso com a gana que tenho. Sempre olho para meu rival e digo que vou ganhá-lo sempre. É atitude, vontade de competir e de ganhar - concluiu.

Contratado em definitivo, com contrato até 2028, o defensor também destacou a influência de Fernando Diniz na negociação.

- O Diniz me chamou muito, falou do clube, da intenção em crescer e melhorar como jogador. Gostei muito do que falou para mim e das coisas que ele quer que eu melhore. Acho que isso foi muito bom para mim como jogador. Crescer e melhorar como profissional - completou.

Alan Saldivia durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Saldivia revelou que o acerto com o Vasco vinha sendo construído há algum tempo e celebrou o desfecho positivo.

- Foi um dia muito intenso, de muitas mudanças. Desejava estar aqui, já havia um ano que falava com Diniz. Estou contente de estar aqui - disse o uruguaio, que nasceu em Santana do Livramento, na fronteira com Rivera, no Uruguai.

Por questões burocráticas, o zagueiro não estará à disposição na estreia do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira, contra o Maricá. O diretor de futebol Admar Lopes explicou a situação e projetou a estreia do defensor.

- O Alan Saldivia é um jogador que já monitorávamos há algum tempo, que já tínhamos tentado inclusive a contratação na janela do meio do ano e agora finalmente foi possível. Por questões burocráticas, ele e o Johan Rojas não vão poder jogar amanhã, mas pedimos que os dois estejam disponíveis para o jogo de domingo pelo Carioca - completou.

Trajetória de Alan Saldivia

Revelado nas categorias de base do Defensor, do Uruguai, Saldivia também passou pelo Montevideo City Torque antes de chegar ao Colo-Colo, inicialmente por empréstimo para a equipe sub-21, em 2021. No início de 2022, foi adquirido em definitivo por cerca de 440 mil euros. Pelo clube chileno, disputou 95 partidas e contribuiu ofensivamente com três assistências, além de se firmar como titular no sistema defensivo.

