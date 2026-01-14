Vasco vai utilizar time alternativo na estreia contra o Maricá; veja provavél escalação

O Vasco estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira (15), contra o Maricá, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Para o confronto, o clube deve mandar a campo um time alternativo, formado por jogadores que se reapresentaram no dia 2 de janeiro, enquanto os principais nomes do elenco seguem em preparação.

Provável escalação do Vasco

A provável escalação vascaína tem: Fuzato; Paulinho, Lyncon, Lucas Freitas, Leandrinho; Sforza, JP, Estrella; Maxime Domínguez, Garré e GB.

Fernando Diniz em coletiva do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

A ideia da comissão técnica é observar atletas que tiveram menos oportunidades em 2025 e jovens das categorias de base, além de preservar jogadores considerados titulares neste início de temporada.

Em coletiva realizada na última segunda-feira (12), o técnico Fernando Diniz confirmou que estará à beira do campo, mas evitou cravar a equipe inicial. Segundo o treinador, o elenco retornou em bom nível físico após a curta pausa no calendário.

— Com certeza estarei na beira do campo, mas ainda estou avaliando o time. Tenho uma ideia do esboço, mas ainda não é algo que tenho convicção. Mas os jogadores estão voltando em um bom nível. Nós tivemos uma parada curta, o condicionamento foi pequeno para o nosso time. Eu elogio muito o nosso time, nós trabalhamos muito.

Reforços indisponíveis

Os reforços Alan Saldivia e Johan Rojas não estarão à disposição para a partida. Antes da apresentação oficial do zagueiro uruguaio, nesta quarta-feira (14), o diretor de futebol Admar Lopes explicou que ambos seguem fora por questões burocráticas. A expectativa interna é que os jogadores estejam liberados antes do duelo contra o Nova Iguaçu, ficando a cargo de Fernando Diniz a decisão de utilizá-los ou não.

