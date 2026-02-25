Ceará x Primavera: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Times se enfrentam pela segunda fase do torneio
Ceará e Primavera-SP se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, terá transmissão do Prime Video (streaming).
O Alvinegro está entrando nessa fase da competição porque foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Ficha do jogo
A partida foi definida por sorteio, assim como o mando de campo. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.
Histórico do confronto
A partida será inédita, já que Ceará e Primavera nunca se enfrentaram na história. Este é o único jogo do Vovô antes da ida da final do Campeonato Cearense.
Em seu último compromisso, pela semifinal, o Ceará venceu o Floresta por 4 a 0. Matheusinho, Wendel Silva (duas vezes) e Luiz Otávio marcaram os gols da classificação no Estadual.
Confira as informações do jogo entre Ceará x Primavera
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X PRIMAVERA
COPA DO BRASIL - SEGUNDA FASE
📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Richard; Alex Silva, Éder, Luiz Otávio e Fernando; Lucas Lima, Richardson e Matheusinho; Pedro Henrique, Wendel Silva e Fernandinho. Técnico: Mozart.
PRIMAVERA: Dheimison; Thales Oleques, Júnior Caiçara, Ligger e Afonso; João Victor, Renatinho e Samuel Andrade; Lucas Douglas, Luiz Fernando e Léo Passos. Técnico: Rafael Marques.
