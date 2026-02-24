Juventus x Galatasaray: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pelos playoffs
Juventus e Galatasaray se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (ITA), pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space (canal fechado) e pela Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
A Juventus tenta um milagre em casa para seguir viva na competição. A equipe comandada por Luciano Spalletti vem de uma dura derrota por 5 a 2 no jogo de ida, na Turquia, e precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão à prorrogação, ou por quatro para avançar de forma direta. Em crise e vindo de cinco jogos sem vitória, a Velha Senhora sofre com os desfalques de Vlahovic, Cambiaso e Cabal.
O Galatasaray, por sua vez, chega em situação muito confortável e pode até perder por dois gols de diferença que ainda garante a classificação. Sob o comando de Okan Buruk, os turcos apostam no bom momento do brasileiro Gabriel Sara, eleito o craque da partida de ida, e querem carimbar a vaga para enfrentar Liverpool ou Tottenham nas oitavas de final.
Tudo sobre o jogo entre Juventus x Galatasaray (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Juventus 🆚 Galatasaray
Playoffs das Oitavas de Final (Volta) – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)
👁️ Onde assistir: Space (canal fechado) e Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: João Pinheiro (POR)
🚩 Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)
📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚫ Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)
Di Gregorio; Kalulu, Gatti e Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram e Kostic; Francisco Conceição, Miretti e Jonathan David
🟡🔴 Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
Çakir; Sallai, Sánchez, Bardakçi e Jakobs; Torreira e Gabriel Sara; Yilmaz, Akgün e Lang; Osimhen (Icardi)
