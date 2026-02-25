Flamengo e Lanús, da Argentina, se enfrentam na noite desta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. O confronto no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão do Disney+. Clique para assistir no Disney+.

Na partida de ida, no Estadio Ciudad de Lanús, o Flamengo perdeu por 1 a 0. Diante deste cenário, o Rubro-Negro precisa vencer o time argentino por pelo menos um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Um triunfo do time mandante por dois gols ou mais dá o título ao Fla. Vale destacar que a equipe carioca conquistou o troféu da Recopa em 2020.

Arrascaeta durante jogo do Flamengo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)

Retrospecto de Flamengo x Lanús

Esse será o quarto jogo entre as equipes na história. Além do confronto de ida, os outros dois compromissos foram em 2012, pela fase de grupos da Libertadores. Na Argentina, os times empataram por 1 a 1. Já no Brasil, o Flamengo venceu por 3 a 0. O jogo, entretanto, ficou marcado pela eliminação do Rubro-Negro na fase de grupos.

Ficha do jogo FLA LAN Recopa Jogo de volta Data e Hora quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (BRA) Árbitro Gustavo Tejera (URU) Assistentes Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU) Var Andrés Cunha (URU) Onde assistir

Como chega o Flamengo

O técnico Filipe Luís deve contar com retornos importantes para o confronto contra o Lanús. Jorginho, Bruno Henrique e Wallace Yan, que ficaram fora do jogo contra o Madureira, no final de semana, pelo Carioca, têm chance de voltar.

Bruno Henrique tratou, nos últimos dias, de um desconforto na região do púbis, enquanto Wallace realizou trabalho de recondicionamento com a preparação física. Ambos treinaram no Ninho do Urubu nos últimos dias. Já Jorginho, que segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo, ainda é dúvida.

Quem está de volta é Gonzalo Plata. O jogador equatoriano, expulso no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing, pegou dois jogos de suspensão e não ficou à disposição do técnico Filipe Luís para a decisão contra o Palmeiras e para o jogo de ida da Recopa. Assim, ele volta ao time para o confronto decisivo no Maracanã.

Como chega o Lanús

Para o confronto no Maracanã, o técnico Mauricio Pellegrino não terá Loaiza, no departamento médico. A tendência é que o Granate repita a mesma escalação do jogo de ida.

