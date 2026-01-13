Pedrinho confirma proposta do Vasco por Brenner e revela contato com atletas da Seleção
Apesar da busca por esses jogadores, o presidente destacou a complexidade da negociações
O presidente do Vasco, Pedrinho, confirmou que o clube formalizou uma proposta pelo atacante Brenner, atualmente na Udinese, da Itália. Em entrevista à ESPN, o dirigente detalhou o estágio da negociação e destacou o desejo do jogador como um fator positivo, embora tenha ressaltado as dificuldades financeiras envolvidas no processo.
- Formalizamos (uma proposta). Já está na administração da Udinese. Difícil falar, o otimismo vem pelo desejo do atleta, isso é um ponto muito positivo. Mas aí vem uma questão administrativa que a gente luta contra times fortes financeiramente. Ninguém gosta de tomar prejuízo, mas só de ter o interesse do atleta, isso já é um ponto muito positivo para essa contratação. Mas agora é o momento de aguardar e ver o caminho que vai tomar - revelou o mandatário do Vasco.
Além de Brenner, Pedrinho também comentou sobre a possibilidade de repatriar jogadores formados no clube que hoje atuam no futebol europeu e outros atletas que já mostraram interesse em defender o Gigante da Colina. Entre eles, Douglas Luiz, cria da base cruz-maltina, que pertence à Juventus e está emprestado ao Nottingham Forest. O presidente alinhou o discurso ao do diretor de futebol Admar Lopes ao reconhecer o interesse, mas reforçou a complexidade dessas negociações.
- Têm muitos jogadores que têm o desejo de voltar ao Vasco, e a gente também tem o desejo que esses jogadores retornem. É sempre muito difícil competir, quando o jogador tem o desejo, isso já é um bom caminho, não é meio caminho andado, mas é um bom caminho. Mas é um sonho, ele já sabe, já teve contato com alguns membros da diretoria. Alguns jogadores que já manifestaram isso, a gente sempre deixa ali um 'oi' para isso, no próprio momento que eu estive com a delegação da seleção brasileira, jogadores que atuaram no Vasco, eu falei que enquanto estivesse presidente, que eu tenho o desejo que eles retornassem. Mas é muito difícil, até porque cada um deles têm evoluído muito na Europa e a gente conta, mas são negociações mais difíceis de serem concretizadas - finalizou Pedrinho.
