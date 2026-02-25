menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (25/2/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
06:00
Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Benfica, na Champions League
imagem cameraVini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Benfica, na Champions League (Foto: Filipe Amorim/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A rodada desta quarta-feira (23) é marcada por grandes decisões na Champions League, com jogos de volta dos playoffs das oitavas de final. Destaque para PSG x Monaco, Real Madrid x Benfica e Atalanta x Borussia Dortmund. No Brasil, a Copa do Brasil tem sequência com jogos decisivos da segunda fase e a rodada do Brasileirão segue com grandes clássicos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 26 de fevereiro de 2026):

UEFA Youth League

10h – PSG sub-19 x HJK sub-19 – UEFA.tv
12h – Real Madrid sub-19 x Chelsea sub-19 – UEFA.tv

UEFA Champions League (Playoffs das Oitavas)

14h45 – Atalanta x Borussia Dortmund – TNT e HBO Max
17h – PSG x Monaco – TNT e HBO Max
17h – Juventus x Galatasaray – Space e HBO Max
17h – Real Madrid x Benfica – HBO Max

continua após a publicidade
Vini Jr comemorando o gol marcado contra o Benfica na Champions League (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)
Vini Jr comemorando o gol marcado contra o Benfica na Champions League (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

➡️ Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

15h – Ceuta x Córdoba – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa do Brasil (Segunda Fase)

16h – Atlético-GO x Primavera-MT – Sportv e Premiere
16h – Gama x Goiás – Prime Video
18h – Novorizontino x Nacional-AM – Prime Video

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Stoke City x Oxford United – Xsports e Disney+

Sul-Americano Feminino sub-20

18h – Equador sub-20 (F) x Brasil sub-20 (F) – Sportv

Pré-Libertadores (Segunda Fase)

19h – Bahia x O'Higgins – Paramount+
21h30 – Botafogo x Nacional Potosí – ge tv, ESPN e Disney+
21h30 – Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil – Paramount+

Brasileirão

19h – Remo x Internacional – Premiere
19h – RB Bragantino x Athletico-PR – Premiere
19h30 – Coritiba x São Paulo – Prime Video
20h – Cruzeiro x Corinthians – Premiere
21h30 – Palmeiras x Fluminense – Globo, ge tv e Premiere
21h30 – Grêmio x Atlético-MG – Globo e Premiere

continua após a publicidade

Campeonato Argentino

19h30 – Newell's Old Boys x Estudiantes – ESPN 4 e Disney+

CONCACAF Champions Cup

21h – Cincinnati x O&M FC – Disney+
23h30 – Vancouver Whitecaps x Cartaginés – Disney+
1h30 – Los Angeles Galaxy x Sporting San Miguelito – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias