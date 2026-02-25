Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (25/2/2026)
A rodada desta quarta-feira (23) é marcada por grandes decisões na Champions League, com jogos de volta dos playoffs das oitavas de final. Destaque para PSG x Monaco, Real Madrid x Benfica e Atalanta x Borussia Dortmund. No Brasil, a Copa do Brasil tem sequência com jogos decisivos da segunda fase e a rodada do Brasileirão segue com grandes clássicos.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 26 de fevereiro de 2026):
UEFA Youth League
10h – PSG sub-19 x HJK sub-19 – UEFA.tv
12h – Real Madrid sub-19 x Chelsea sub-19 – UEFA.tv
UEFA Champions League (Playoffs das Oitavas)
14h45 – Atalanta x Borussia Dortmund – TNT e HBO Max
17h – PSG x Monaco – TNT e HBO Max
17h – Juventus x Galatasaray – Space e HBO Max
17h – Real Madrid x Benfica – HBO Max
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
15h – Ceuta x Córdoba – Disney+
Copa do Brasil (Segunda Fase)
16h – Atlético-GO x Primavera-MT – Sportv e Premiere
16h – Gama x Goiás – Prime Video
18h – Novorizontino x Nacional-AM – Prime Video
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h – Stoke City x Oxford United – Xsports e Disney+
Sul-Americano Feminino sub-20
18h – Equador sub-20 (F) x Brasil sub-20 (F) – Sportv
Pré-Libertadores (Segunda Fase)
19h – Bahia x O'Higgins – Paramount+
21h30 – Botafogo x Nacional Potosí – ge tv, ESPN e Disney+
21h30 – Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil – Paramount+
Brasileirão
19h – Remo x Internacional – Premiere
19h – RB Bragantino x Athletico-PR – Premiere
19h30 – Coritiba x São Paulo – Prime Video
20h – Cruzeiro x Corinthians – Premiere
21h30 – Palmeiras x Fluminense – Globo, ge tv e Premiere
21h30 – Grêmio x Atlético-MG – Globo e Premiere
Campeonato Argentino
19h30 – Newell's Old Boys x Estudiantes – ESPN 4 e Disney+
CONCACAF Champions Cup
21h – Cincinnati x O&M FC – Disney+
23h30 – Vancouver Whitecaps x Cartaginés – Disney+
1h30 – Los Angeles Galaxy x Sporting San Miguelito – Disney+
