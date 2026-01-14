menu hamburguer
Futebol Feminino

Mavi, destaque do Vasco em 2025, é apresentada pelo Independiente del Valle

Atacante terá sua primeira experiência fora do país

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/01/2026
11:18
Maria Vitória, ex-Vasco, é anunciada pelo Independiente Dragonas. (Foto: Independiente del Valle/Divulgação)
Maria Vitória, ex-Vasco, é anunciada pelo Independiente Dragonas. (Foto: Independiente del Valle/Divulgação)
Artilheira do Vasco em 2025, Maria Vitória, a Mavi, é o novo reforço do Independiente Dragonas, equipe feminina do Independiente del Valle, para a temporada 2026. Aos 27 anos, a atacante terá no Equador a primeira experiência internacional da carreira, após se destacar no futebol brasileiro.

Mavi chega ao novo clube credenciada por números expressivos nas últimas temporadas. Pelo Vasco, marcou 12 gols em 24 jogos em 2025 e 20 gols em 22 partidas em 2024, sendo uma das principais referências ofensivas da equipe. Ela terá como companheira de equipe a goleira Alice Tosta, também brasileira.

Centroavante ambidestra, a jogadora iniciou a carreira no São Francisco-BA e passou por clubes como Lusaca, Ceará, Vitória, Real Ariquemes e Avaí/Kindermann antes de viver o melhor momento no Cruz-Maltino.

No Independiente del Valle, projeto conhecido pela estrutura e investimento no futebol feminino sul-americano, a brasileira terá a missão de manter o protagonismo ofensivo e ajudar o clube equatoriano na temporada. Em 2025, a equipe foi campeã da Supercopa Feminina do Equador e chegou ao mata-mata da Libertadores Feminina - foi eliminado para a Ferroviária.

➡️ Rafa Esteves, ex-Corinthians, é a nova executiva de futebol feminino do Mirassol

Mavi comemora gol pelo Vasco no Brasileirão Feminino (Foto:Dikran Sahagian/Vasco)
Mavi comemora gol pelo Vasco no Brasileirão Feminino (Foto:Dikran Sahagian/Vasco)

