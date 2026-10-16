Vado x Sambenedettese: onde assistir, horário e escalações
Vado x Sambenedettese: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Vado e Sambenedettese se enfrentam no dia 17 de outubro, às 9h30, no Stadio Giuseppe Sivori, em Sestri Levante, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Vado vem de vitória fora de casa contra o Perugia por 2 a 0, pela Serie C1, em 11 de outubro. Nos jogos anteriores, venceu o Forlì por 1 a 0 em casa e empatou com o Torres por 0 a 0 fora, mostrando boa forma recente.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Giuseppe Sivori, Sestri Levante
Rodada: 10
Fase: Girone B
O Sambenedettese vem de empate em casa contra o Latina por 1 a 1, pela Serie C1, em 11 de outubro. Antes, venceu o Grosseto por 3 a 1 fora e perdeu para o Campobasso por 2 a 1 em casa, alternando resultados nas últimas partidas.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Giuseppe Sivori, Sestri Levante
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Vado
Técnico: G. Riolfo
A. Bellocci; M. Saltarelli, F. Gulinelli, M. Viti e F. Saiani; Z. Hamlili, D. Hergheligiu e M. De Rinaldis; M. Ferro, D. Vita e I. Cernigoi.
Sambenedettese
Técnico: R. Boscaglia
T. Krapikas; S. Nicoli, M. Chelli, L. Pezzola e E. Plicco; M. Piccoli, M. Touré e G. Tunjov; F. Perrotta, L. Sgarbi e S. Magnaghi.
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