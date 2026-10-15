Sport x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Sport e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h30, no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Sport vem de empate fora de casa contra o Atlético-GO por 1 a 1 na última rodada da Série B. Antes disso, a equipe conquistou vitórias sobre São Bernardo por 2 a 1 em casa e Athletic Club MG por 2 a 1 fora, mostrando boa forma recente na competição.

continua após a publicidade

FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 16 de outubro de 2026, às 20h30

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco

Rodada: 34

Fase: Temporada regular

Já o Fortaleza vem de empate em casa contra o CRB-AL por 2 a 2 na última rodada da Série B. A equipe também venceu o América-MG por 1 a 0 fora e empatou com o Náutico por 1 a 1 em casa, mantendo uma sequência competitiva no campeonato.

continua após a publicidade

Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular) 📅 Data: 16 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília) 📍 Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco 📺 Onde assistir: Disney + Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Sport

Técnico: M. Soso

Thiago Couto; Edson Lucas, Marcelo Ajul, Baraka e Claudinho; Zé Gabriel, Patrick de Paula e C. de Pena; Juan Alano, Chrystian Barletta e Neto Pessoa.

Fortaleza

Técnico: Paulo Autuori

João Ricardo; Maurício Mucuri, T. Cardona, Lucas Gazal e Maílton; Rodrigo, Ronald e Lucas Sasha; Pedro Henrique, Luiz Fernando e J. Cantillo.