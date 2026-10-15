Sport x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações
Sport x Fortaleza: pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Sport e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h30, no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Sport vem de empate fora de casa contra o Atlético-GO por 1 a 1 na última rodada da Série B. Antes disso, a equipe conquistou vitórias sobre São Bernardo por 2 a 1 em casa e Athletic Club MG por 2 a 1 fora, mostrando boa forma recente na competição.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 16 de outubro de 2026, às 20h30
Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
Já o Fortaleza vem de empate em casa contra o CRB-AL por 2 a 2 na última rodada da Série B. A equipe também venceu o América-MG por 1 a 0 fora e empatou com o Náutico por 1 a 1 em casa, mantendo uma sequência competitiva no campeonato.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 16 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco
- 📺 Onde assistir: Disney +
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Sport
Técnico: M. Soso
Thiago Couto; Edson Lucas, Marcelo Ajul, Baraka e Claudinho; Zé Gabriel, Patrick de Paula e C. de Pena; Juan Alano, Chrystian Barletta e Neto Pessoa.
Fortaleza
Técnico: Paulo Autuori
João Ricardo; Maurício Mucuri, T. Cardona, Lucas Gazal e Maílton; Rodrigo, Ronald e Lucas Sasha; Pedro Henrique, Luiz Fernando e J. Cantillo.
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