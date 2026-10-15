Pro Vercelli x Lecco: onde assistir, horário e escalações
Pro Vercelli x Lecco: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pro Vercelli e Lecco se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 15h30, no Stadio Silvio Piola, em Vercelli, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Pro Vercelli vem de derrota por 2 a 0 para o Union Brescia fora de casa pela Serie C1. Nos jogos anteriores, a equipe conquistou uma vitória por 2 a 0 contra o AC Carpi em casa e um empate por 1 a 1 contra o Giana Erminio fora de casa.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 16 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Silvio Piola, Vercelli
Rodada: 10
Fase: Girone A
O Lecco vem de empate por 1 a 1 contra o Alcione Milano em casa pela Serie C1. Nos jogos anteriores, empatou por 2 a 2 com o Union Brescia em casa e foi derrotado por 3 a 0 pelo Cittadella fora de casa.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 16 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Silvio Piola, Vercelli
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pro Vercelli
Técnico: D. Bonera
A. Livieri; L. Coccolo, L. van Koeverden, N. Ronchi e M. Pagliari; L. Piran, A. Boufandar e I. Iotti; A. Burruano, C. Rutigliano e M. Bertoli.
Lecco
Técnico: F. Valente
D. Dalmasso; P. Comi, T. Bordoni, M. Rizzo e G. Manetti; A. Metlika, A. Mallamo e O. Urso; G. Pellegrino, A. Capello e Alexander Murillo.
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