Manchester City x PSG: onde assistir, horário e escalações
Manchester City x Paris Saint Germain: pela 2ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Manchester City e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. O confronto reúne duas equipes que começaram a competição com vitória e coloca frente a frente o campeão europeu de 2023 e o atual bicampeão do torneio, conforme o material enviado. A partida terá transmissão no HBO MAX. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Manchester City chega ao confronto com oito vitórias em oito partidas na temporada, segundo os dados fornecidos. Na estreia da Champions League, a equipe comandada por Enzo Maresca venceu o Porto por 2 a 0, fora de casa, com dois gols de Erling Haaland.
Após vencer o Liverpool pela Premier League, os Citizens tentam manter o embalo diante de sua torcida. Phil Foden volta a ficar disponível após cumprir suspensão no Campeonato Inglês, enquanto Jérémy Doku também disputa uma vaga entre os titulares.
O PSG, por sua vez, começou a campanha europeia com uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava, resultado que colocou a equipe francesa na liderança da classificação pelo saldo de gols após a primeira rodada.
O técnico Luis Enrique deve contar novamente com Ousmane Dembélé e Nuno Mendes, preservados na partida contra o Le Mans, pelo Campeonato Francês. O jovem Senny Mayulu é apontado como desfalque por um problema muscular.
Confira as informações de Manchester City x PSG
FICHA TÉCNICA
MANCHESTER CITY 🆚 PSG
🏆 Competição: Uefa Champions League – 2ª rodada da fase de liga
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra
📺 Onde assistir: HBO Max
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 MANCHESTER CITY (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias e Nico O'Reilly; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Semenyo, Phil Foden e Cherki; Erling Haaland.
🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.
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