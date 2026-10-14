Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Manchester City x PSG: onde assistir, horário e escalações

Manchester City x Paris Saint Germain: pela 2ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 12:20
Favorite o Lance! no Google
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Manchester City x Paris Saint Germain
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester City e Paris Saint Germain pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

Manchester City e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. O confronto reúne duas equipes que começaram a competição com vitória e coloca frente a frente o campeão europeu de 2023 e o atual bicampeão do torneio, conforme o material enviado. A partida terá transmissão no HBO MAX. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ficha do jogo

MNC
PSG
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
14/10/2026, 16:00
Local
Etihad Stadium - Manchester
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Manchester City chega ao confronto com oito vitórias em oito partidas na temporada, segundo os dados fornecidos. Na estreia da Champions League, a equipe comandada por Enzo Maresca venceu o Porto por 2 a 0, fora de casa, com dois gols de Erling Haaland.

Após vencer o Liverpool pela Premier League, os Citizens tentam manter o embalo diante de sua torcida. Phil Foden volta a ficar disponível após cumprir suspensão no Campeonato Inglês, enquanto Jérémy Doku também disputa uma vaga entre os titulares.

continua após a publicidade

O PSG, por sua vez, começou a campanha europeia com uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava, resultado que colocou a equipe francesa na liderança da classificação pelo saldo de gols após a primeira rodada.

O técnico Luis Enrique deve contar novamente com Ousmane Dembélé e Nuno Mendes, preservados na partida contra o Le Mans, pelo Campeonato Francês. O jovem Senny Mayulu é apontado como desfalque por um problema muscular.

continua após a publicidade

Confira as informações de Manchester City x PSG

FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 🆚 PSG
🏆 Competição: Uefa Champions League – 2ª rodada da fase de liga

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra
📺 Onde assistir: HBO Max

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 MANCHESTER CITY (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias e Nico O'Reilly; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Semenyo, Phil Foden e Cherki; Erling Haaland.

continua após a publicidade

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Manchester City x Paris Saint Germain
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester City e Paris Saint Germain pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Betis x Porto

Onde Assistir

Betis x Porto: onde assistir, horário e escalações

Há 11 minutos
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Roma x Real Madrid

Onde Assistir

Roma x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Há 21 minutos
Partida entre Palmeiras x Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino

Futebol Feminino

Libertadores Feminina será transmitida de graça da fase de grupos até a final; veja onde assitir

Há 1 hora
Fluminense e Palmeiras se enfrentam pela semifinal da Libertadores

Onde Assistir

Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Há 17 horas
Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x City Torque

Onde Assistir

Atlético-MG x City Torque: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 19 horas
Simone Lee bloqueia Ariane em Sesc Flamengo x Fluminense no Carioca de vôlei

Vôlei

Fluminense x Sesc Flamengo: horário e onde assistir à final do Carioca

Há 20 horas
Mais LANCE!
Lamine Yamal atuando com a camisa do Barcelona na temporada 26/27 -(Foto: Lluis GENE / AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (13)

Serie C1 2026/2027 - Latina x Atalanta II

Latina x Atalanta II: onde assistir, horário e escalações

Copa Sul-Americana 2026 - Boca Juniors x Vasco

Boca Juniors x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Taça da Copa do Brasil Feminina

AO VIVO: Assista à Copa do Brasil Feminina na Lance!TV

La Liga 2026/2027 - Levante x Sevilla

Levante x Sevilla: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Coventry City x Newcastle

Coventry City x Newcastle: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Chapecoense x Athletico PR

Chapecoense x Athletico PR: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Coritiba x Botafogo

Coritiba x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Torino x Udinese

Torino x Udinese: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Atalanta x Venezia

Atalanta x Venezia: onde assistir, horário e escalações

Botafogo abre a segunda-feira de Brasileirão contra o Coritiba (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (12/10/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Athletic Club MG x Londrina-PR

Athletic Club MG x Londrina-PR: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Juventus II x Lumezzane

Juventus II x Lumezzane: onde assistir, horário e escalações