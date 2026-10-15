Libertadores Feminina 2026: saiba onde assistir aos jogos dos times brasileiros

A Libertadores Feminina 2026 começa nesta quinta-feira (15), no Equador, com oito partidas na primeira rodada. Corinthians e Palmeiras estreiam no primeiro dia de competição, enquanto Cruzeiro entra em campo na sexta-feira (16). Veja os horários dos confrontos, onde assistir aos jogos e como funciona o torneio continental.

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Jogos da 1ª rodada

A primeira rodada começa nesta quinta-feira (15), com os confrontos dos Grupos A e B. Na sexta-feira (16), entram em campo as equipes dos Grupos C e D.

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Quinta-feira (15 de outubro)

15h: Independiente del Valle x Belgrano

15h: Corinthians x Colo-Colo - Pluto TV, Meu Timão no YouTube, Cazé TV, Canal Gol Brasil no YouTube, N Sports, pelo streaming do UOL e SporTV

19h: Universitario x Palmeiras - Pluto TV, Nosso Palestra, Cazé TV, X Sports e SporTV

19h: Caracas FC x Independiente Santa Fe

Sexta-feira (16 de outubro)

15h: Deportivo Cali x Libertad

15h: Bolívar x Olimpia

19h: Nacional x Universidad de Chile

19h: Cruzeiro x LDU Quito

Todos os horários são referentes ao horário local do Equador.

Onde assistir à Libertadores Feminina 2026?

A Libertadores Feminina 2026 terá transmissão em diferentes plataformas, com opções gratuitas na internet e na televisão. A Pluto TV exibirá 20 partidas, incluindo todos os jogos de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro na fase de grupos, além de todo o mata-mata.

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Pluto TV: transmissão gratuita de 20 partidas, incluindo jogos dos clubes brasileiros e todas as fases eliminatórias.

transmissão gratuita de 20 partidas, incluindo jogos dos clubes brasileiros e todas as fases eliminatórias. CazéTV : transmissão ao vivo de partidas selecionadas pela internet.

: transmissão ao vivo de partidas selecionadas pela internet. SporTV: exibição de jogos na TV por assinatura.

exibição de jogos na TV por assinatura. Canal UOL, UOL Play e YouTube do UOL Esporte : transmissão de partidas e cobertura do torneio.

: transmissão de partidas e cobertura do torneio. NSports e Canal GoLBrasil: exibição de jogos da competição, com opções de transmissão e narração em português.

exibição de jogos da competição, com opções de transmissão e narração em português. XSports : transmissão de partidas da Libertadores Feminina.

: transmissão de partidas da Libertadores Feminina. Meu Timão : jogos do Corinthians.

: jogos do Corinthians. TV Palmeiras e Nosso Palestra : partidas do Palmeiras no YouTube.

: partidas do Palmeiras no YouTube. TV Globo: poderá exibir a final caso uma equipe brasileira esteja na decisão.

Como funciona a Libertadores Feminina?

As 16 equipes foram divididas em quatro grupos de quatro clubes. Na primeira fase, cada time enfrenta os outros integrantes de sua chave uma vez. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final.

A partir dessa etapa, os confrontos são eliminatórios, em jogo único, até a decisão. A final está marcada para 31 de outubro, quando será conhecida a campeã continental de 2026.

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Qual é a premiação da Libertadores Feminina 2026?

A Conmebol prevê premiações em dinheiro para as três primeiras colocadas da competição.

Campeão: US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões.

Vice-campeão: US$ 600 mil, aproximadamente R$ 3 milhões.

Terceiro lugar: US$ 250 mil.

Os valores em reais são estimativas e podem variar conforme a cotação do dólar.