Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Roma x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Roma x Real Madrid: pela 2ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 12:00
Favorite o Lance! no Google
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Roma x Real Madrid
Onde assistir ao vivo a partida entre Roma e Real Madrid pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

Roma e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. O confronto marca o reencontro de José Mourinho com o clube italiano, que comandou entre 2021 e 2024. Agora à frente do time espanhol, o treinador busca a segunda vitória na competição europeia. A partida terá transmissão no HBO MAX. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ficha do jogo

ROM
RMA
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
14/10/2026, 16:00
Local
Stadio Olimpico - Roma
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

A Roma chega ao confronto invicta no Campeonato Italiano após seis rodadas, ocupando a terceira colocação. Na estreia pela Champions League, a equipe empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe, em Istambul, com gol de Bryan Cristante.

O duelo também marca um reencontro com José Mourinho, que comandou o clube italiano por três temporadas. Durante sua passagem, o treinador conquistou a Conference League de 2022, primeiro título continental da história da Roma, e levou a equipe à final da Europa League em 2023.

continua após a publicidade

Para a partida, Gian Piero Gasperini enfrenta problemas para montar a equipe. O goleiro Mile Svilar, lesionado, deve continuar fora, enquanto Cristante também é desfalque por um problema no joelho. Gollini deve seguir como titular, e a tendência é de manutenção do esquema com três zagueiros.

O Real Madrid, por sua vez, chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, no sábado (10), pelo Campeonato Espanhol. Na estreia da Champions League, os espanhóis venceram a Inter de Milão por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, e buscam manter os 100% de aproveitamento no torneio.

continua após a publicidade

Mourinho terá à disposição nomes como Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Federico Valverde. Por outro lado, Éder Militão, Raúl Asencio e Rodrygo seguem no departamento médico. Mbappé também pode alcançar uma marca importante: o atacante está próximo de completar 100 partidas na Champions League.

Confira as informações de Roma x Real Madrid

FICHA TÉCNICA

ROMA 🆚 REAL MADRID
🏆 Competição: Uefa Champions League – 2ª rodada da fase de liga

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália
📺 Onde assistir: TNT e HBO Max

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔴 ROMA (Técnico: Gian Piero Gasperini)
Gollini; Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso; Nahuel Molina, Marten de Roon, Koné e Wesley; Paulo Dybala e Matías Soulé; Malen.

REAL MADRID (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

continua após a publicidade
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Roma x Real Madrid
Onde assistir ao vivo a partida entre Roma e Real Madrid pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Partida entre Palmeiras x Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino

Futebol Feminino

Libertadores Feminina será transmitida de graça da fase de grupos até a final; veja onde assitir

Há 45 minutos
Fluminense e Palmeiras se enfrentam pela semifinal da Libertadores

Onde Assistir

Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Há 17 horas
Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x City Torque

Onde Assistir

Atlético-MG x City Torque: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 19 horas
Simone Lee bloqueia Ariane em Sesc Flamengo x Fluminense no Carioca de vôlei

Vôlei

Fluminense x Sesc Flamengo: horário e onde assistir à final do Carioca

Há 20 horas
Lamine Yamal atuando com a camisa do Barcelona na temporada 26/27 -(Foto: Lluis GENE / AFP)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (13)

Há 1 dia
Serie C1 2026/2027 - Latina x Atalanta II

Onde Assistir

Latina x Atalanta II: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Mais LANCE!
Copa Sul-Americana 2026 - Boca Juniors x Vasco

Boca Juniors x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Taça da Copa do Brasil Feminina

AO VIVO: Assista à Copa do Brasil Feminina na Lance!TV

La Liga 2026/2027 - Levante x Sevilla

Levante x Sevilla: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Coventry City x Newcastle

Coventry City x Newcastle: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Chapecoense x Athletico PR

Chapecoense x Athletico PR: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Coritiba x Botafogo

Coritiba x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Torino x Udinese

Torino x Udinese: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Atalanta x Venezia

Atalanta x Venezia: onde assistir, horário e escalações

Botafogo abre a segunda-feira de Brasileirão contra o Coritiba (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (12/10/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Athletic Club MG x Londrina-PR

Athletic Club MG x Londrina-PR: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Juventus II x Lumezzane

Juventus II x Lumezzane: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Giugliano x Internazionale II

Giugliano x Internazionale II: onde assistir, horário e escalações

Erling Haaland atuando com a camisa do Manchester City na temporada 26/27 - (Foto: David Blunsden/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

Jogos de hoje no futebol: quem joga e onde assistir ao vivo – domingo (11)