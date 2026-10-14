Roma x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações
Roma x Real Madrid: pela 2ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Roma e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. O confronto marca o reencontro de José Mourinho com o clube italiano, que comandou entre 2021 e 2024. Agora à frente do time espanhol, o treinador busca a segunda vitória na competição europeia. A partida terá transmissão no HBO MAX. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
A Roma chega ao confronto invicta no Campeonato Italiano após seis rodadas, ocupando a terceira colocação. Na estreia pela Champions League, a equipe empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe, em Istambul, com gol de Bryan Cristante.
O duelo também marca um reencontro com José Mourinho, que comandou o clube italiano por três temporadas. Durante sua passagem, o treinador conquistou a Conference League de 2022, primeiro título continental da história da Roma, e levou a equipe à final da Europa League em 2023.
Para a partida, Gian Piero Gasperini enfrenta problemas para montar a equipe. O goleiro Mile Svilar, lesionado, deve continuar fora, enquanto Cristante também é desfalque por um problema no joelho. Gollini deve seguir como titular, e a tendência é de manutenção do esquema com três zagueiros.
O Real Madrid, por sua vez, chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, no sábado (10), pelo Campeonato Espanhol. Na estreia da Champions League, os espanhóis venceram a Inter de Milão por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, e buscam manter os 100% de aproveitamento no torneio.
Mourinho terá à disposição nomes como Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Federico Valverde. Por outro lado, Éder Militão, Raúl Asencio e Rodrygo seguem no departamento médico. Mbappé também pode alcançar uma marca importante: o atacante está próximo de completar 100 partidas na Champions League.
Confira as informações de Roma x Real Madrid
FICHA TÉCNICA
ROMA 🆚 REAL MADRID
🏆 Competição: Uefa Champions League – 2ª rodada da fase de liga
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália
📺 Onde assistir: TNT e HBO Max
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🔴 ROMA (Técnico: Gian Piero Gasperini)
Gollini; Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso; Nahuel Molina, Marten de Roon, Koné e Wesley; Paulo Dybala e Matías Soulé; Malen.
⚪ REAL MADRID (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.
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