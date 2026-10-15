Ponte Preta x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações
Ponte Preta x Atlético-GO: pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Ponte Preta e Atlético-GO se enfrentam nesta 16 de outubro, às 19h30 no Estádio Ítalo Mário Limongi, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão de Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O time da Ponte Preta vem de derrota por 5 a 1 para o Novorizontino, fora de casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe também perdeu para Juventude por 2 a 0 em casa, Cuiabá-MT por 2 a 0 fora e Botafogo-SP por 2 a 0 fora.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 16 de Outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Ítalo Mário Limongi, Indaiatuba, São Paulo
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
O Atlético-GO vem de empate por 1 a 1 contra o Sport, em casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe perdeu para CRB-AL por 3 a 1 fora, venceu América-MG por 2 a 0 em casa e venceu Goiás por 1 a 0 fora.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 16 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Ítalo Mário Limongi, Indaiatuba, São Paulo
- 📺 Onde assistir: Disney +
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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