Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e horário das quartas de final da Copa do Brasil Feminina
Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h, no Luso-Brasileiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina; veja onde assistir e as prováveis escalações
Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O clássico carioca coloca frente a frente duas equipes que buscam abrir vantagem para a partida de volta e avançar na disputa pelo título. O confronto terá transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no Sportv
O Flamengo chega após eliminar o 3B da Amazônia nas oitavas de final, enquanto o Fluminense garantiu a classificação com uma virada sobre o Cruzeiro. As rubro-negras apostam na força defensiva e no poder de decisão de Cristiane, enquanto as tricolores confiam no bom momento das atacantes Kamilla e Lelê.
Onde assistir a Flamengo x Fluminense (Feminino)?
A partida entre Flamengo e Fluminense, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina, terá transmissão do SporTV, na televisão por assinatura.
Como chega o Flamengo?
O Flamengo chega às quartas de final após vencer o 3B da Amazônia por 1 a 0, nas oitavas. O gol de Fernanda, marcado ainda no primeiro tempo, garantiu a classificação rubro-negra.
Para o clássico, as Meninas da Gávea apostam no fator casa e na consistência defensiva para tentar construir uma vantagem no confronto. A atacante Cristiane também aparece como uma das principais referências ofensivas da equipe, que busca avançar à semifinal da competição.
A meio-campista Thaisa é outro nome de destaque no elenco. A jogadora alcançou a marca de 100 partidas pelo clube e busca seguir contribuindo na campanha rubro-negra.
Como chega o Fluminense?
O Fluminense chega embalado pela classificação conquistada diante do Cruzeiro. Após sair atrás no placar, com gol de Pri Back aos 32 minutos do segundo tempo, o Tricolor reagiu e venceu com gols de Kamilla Sotero e Lelê.
A dupla ofensiva é uma das principais apostas das Guerreiras do Fluzão para o clássico. Mesmo atuando fora de casa, a equipe busca repetir o desempenho decisivo das oitavas de final e levar um resultado positivo para o confronto de volta.
Confira as informações de Flamengo x Fluminense
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO x FLUMINENSE
🏆 Competição: Copa do Brasil Feminina 2026 – quartas de final, jogo de ida
📅 Data e horário: quinta-feira, 15 de outubro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV
Prováveis escalações
🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Celso Silva)
Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara (Maisa); Djeni (Thaisa), Ju Ferreira (Letícia), Kaylane (Cristiane) e Mariana; Fabi Simões (Laysa) e Fernanda.
🟢🔴 FLUMINENSE (Técnico: Saulo Silva)
Kemelli; Keké, Nath Rodrigues, Cotrim e Sorriso; Karina, Driely e Raquel; Sochor, Kamilla e Carioca.
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