Betis x Porto: onde assistir, horário e escalações
Betis x Porto: pela 2ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.
Betis e Porto se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Em bom momento nos campeonatos nacionais, espanhóis e portugueses buscam a vitória para avançar na competição continental. A partida terá transmissão no HBO MAX. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Betis ocupa a terceira colocação do Campeonato Espanhol, com seis vitórias em oito partidas. Na estreia da Champions League, a equipe comandada por Manuel Pellegrini venceu o Lille por 3 a 2. O time chega embalado pela goleada por 5 a 2 sobre o Osasuna e tenta aproveitar o fator casa para conquistar mais três pontos no torneio europeu.
Para o confronto, Pellegrini não poderá contar com Junior Firpo e Aitor Ruibal, que enfrentam problemas físicos. O atacante brasileiro Antony, por sua vez, é dúvida após sentir um desconforto muscular. O jogador chegou a atuar diante do Osasuna, mas sua presença contra o Porto depende de uma avaliação médica.
O Porto, por sua vez, vive um início de temporada positivo no Campeonato Português. A equipe soma oito vitórias em oito jogos e lidera a competição. Na Champions League, porém, os portugueses estrearam com derrota por 2 a 0 para o Manchester City, no Estádio do Dragão, e agora buscam a primeira vitória na fase de liga.
O técnico Francesco Farioli terá desfalques para a partida. O atacante brasileiro William Gomes sofreu uma entorse no tornozelo, enquanto Jan Bednarek está suspenso e Nehuén Pérez segue em recuperação de lesão. Com isso, Pablo Rosario e Jakub Kiwior devem formar a dupla de zaga. No ataque, Borja Sainz e Oskar Pietuszewski disputam uma vaga entre os titulares.
Onde assistir ao vivo
Betis x Porto terá transmissão ao vivo pela HBO Max, no streaming, nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), pela Champions League.
Confira as informações de Betis x Porto
FICHA TÉCNICA
BETIS 🆚 PORTO
🏆 Competição: Uefa Champions League – 2ª rodada da fase de liga
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de La Cartuja, Sevilha, Espanha
📺 Onde assistir: HBO Max
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢⚪ BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)
Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan e Fran García; Pablo Fornals, Facundo Bernal, Rodrigo Riquelme, Isco e Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández.
🔵⚪ PORTO (Técnico: Francesco Farioli)
Diogo Costa; Alberto Costa, Pablo Rosario, Jakub Kiwior e Francisco Moura; Hwang In-Beom, Alan Varela e Victor Froholdt; Borja Sainz, André Silva e Pepê.
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