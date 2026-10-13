Latina x Atalanta II: onde assistir, horário e escalações

Latina e Atalanta II se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 10h (de Brasília), no Stadio Comunale Domenico Francioni, em Latina, pela 7ª rodada do Girone B da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último jogo, o Latina vem de empate por 1 a 1 contra a Sambenedettese, fora de casa, pela Serie C1. Antes disso, também empatou em casa contra o Ostiamare pelo mesmo placar, mostrando uma sequência recente de resultados equilibrados.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 14 de outubro de 2026, às 10h

Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina

Rodada: 7

Fase: Girone B

O Atalanta II, por sua vez, vem de derrota por 2 a 1 para o Torres, fora de casa, pela Serie C1, mostrando a necessidade de recuperação para a sequência do torneio.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 14 de outubro de 2026

⏰ Horário: 10h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Latina

Técnico: G. Volpe

D. Mastrantonio; B. Calabrese, F. Marenco, M. Bruscagin e E. Ercolano; S. D'Angelo, A. De Cristofaro e R. De Ciancio; J. Báez, G. Tomaselli e V. Plescia.

Atalanta II

Técnico: N. Beati

A. Anelli; Albert Navarro, L. Puljić, J. Mirra e A. Guerini; S. Levak, D. Pounga e F. Steffanoni; A. Manzoni, Siren Diao e H. Camara.