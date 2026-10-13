Latina x Atalanta II: onde assistir, horário e escalações
Latina x Atalanta II: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Latina e Atalanta II se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 10h (de Brasília), no Stadio Comunale Domenico Francioni, em Latina, pela 7ª rodada do Girone B da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último jogo, o Latina vem de empate por 1 a 1 contra a Sambenedettese, fora de casa, pela Serie C1. Antes disso, também empatou em casa contra o Ostiamare pelo mesmo placar, mostrando uma sequência recente de resultados equilibrados.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de outubro de 2026, às 10h
Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina
Rodada: 7
Fase: Girone B
O Atalanta II, por sua vez, vem de derrota por 2 a 1 para o Torres, fora de casa, pela Serie C1, mostrando a necessidade de recuperação para a sequência do torneio.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 14 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 10h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Latina
Técnico: G. Volpe
D. Mastrantonio; B. Calabrese, F. Marenco, M. Bruscagin e E. Ercolano; S. D'Angelo, A. De Cristofaro e R. De Ciancio; J. Báez, G. Tomaselli e V. Plescia.
Atalanta II
Técnico: N. Beati
A. Anelli; Albert Navarro, L. Puljić, J. Mirra e A. Guerini; S. Levak, D. Pounga e F. Steffanoni; A. Manzoni, Siren Diao e H. Camara.
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