Livorno x Grosseto: onde assistir, horário e escalações
Livorno x Grosseto: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Livorno e Grosseto se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 15h30 (de Brasília), no Stadio Armando Picchi, em Livorno, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Livorno vem de empate fora de casa contra o Forlì por 1 a 1, pela Serie C1, em 11 de outubro. Antes, perdeu em casa para o Pescara por 1 a 0 e venceu o Pianese por 3 a 2, também em casa, nas rodadas anteriores da competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 16 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Armando Picchi, Livorno
Rodada: 10
Fase: Girone B
O Grosseto vem de vitória fora de casa contra o Vis Pesaro por 3 a 2, pela Serie C1, em 10 de outubro. Antes, perdeu em casa para o Sambenedettese por 3 a 1 e venceu o Pineto por 4 a 0, também fora de casa, nas rodadas anteriores da competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 16 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Armando Picchi, Livorno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Livorno
Técnico: C. Lucarelli
Miguel Ángel Martínez; A. Rizza, F. Veseli, M. Bachini e S. Regazzetti; F. Menarini, N. Haas e A. Bacciardi; J. Mawete, M. Malotti e G. Gabbiani.
Grosseto
Técnico: P. Indiani
A. Marcu; A. Ciraudo, D. Brenna, F. Ampollini e A. Montini; M. Fiorani, L. Andreoli e F. Fabri; L. Sabattini, P. Fiorini e L. Gori.
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