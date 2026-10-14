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Linz x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Linz x Liverpool: pela 2ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 12:30
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Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Linz x Liverpool
Onde assistir ao vivo a partida entre Linz e Liverpool pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Liverpool enfrenta o LASK nesta quarta-feira (14), às 13h45 (de Brasília), na Oberösterreich Arena, em Linz, na Áustria, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Após sofrer uma goleada para o Manchester City pela Premier League, os Reds buscam a recuperação no torneio europeu para manter o bom início na competição. A partida terá transmissão no HBO MAX. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

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Ficha do jogo

ASK
LIV
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
14/10/2026, 13:45
Local
Raiffeisen Arena - Linz
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

O LASK tenta conquistar os primeiros pontos na Champions League. Na rodada de estreia, a equipe austríaca perdeu por 1 a 0 para o AEK Atenas e ocupa a 27ª colocação na classificação geral. Apesar do resultado negativo, o time aposta no desempenho como mandante para tentar surpreender os ingleses.

Para o confronto, o técnico Dietmar Kühbauer terá de lidar com as ausências de Moses Usor e George Bello, lesionados na partida contra o Rapid Viena. A equipe também busca aproveitar o retrospecto recente em casa, onde perdeu apenas dois dos últimos 16 compromissos europeus, segundo os dados do material enviado.

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O Liverpool, por sua vez, chega pressionado após a derrota para o Manchester City pela Premier League. Na estreia da Champions League, os ingleses venceram o Atlético de Madrid por 2 a 1 e ocupam a 13ª posição na classificação geral.

O técnico Andoni Iraola enfrenta problemas para montar a equipe. Szoboszlai, Isak e Gakpo são dúvidas após problemas físicos, enquanto Hugo Ekitiké e Conor Bradley também estão entre os desfalques. Com as ausências no setor ofensivo, os jovens Rio Ngumoha e Lewis Koumas podem ganhar espaço na equipe titular.

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Confira as informações de LASK x Liverpool

FICHA TÉCNICA

LASK 🆚 LIVERPOOL
🏆 Competição: Uefa Champions League – 2ª rodada da fase de liga

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Oberösterreich Arena, Linz, Áustria
📺 Onde assistir: TNT, HBO Max e TNT Sports Brasil (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ LASK (Técnico: Dietmar Kühbauer)
Lukas Jungwirth; Kasper Jørgensen, Xavier Mbuyamba, Alemão, Andrés Andrade e George Bello; Melayro Bogarde, Robert Ljubičić e Sascha Horvath; Saša Kalajdžić e Christoph Lang.

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🔴 LIVERPOOL (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson; Jeremie Frimpong, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister; Rio Ngumoha, Florian Wirtz e Bradley Barcola; Lewis Koumas.

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Linz x Liverpool
Onde assistir ao vivo a partida entre Linz e Liverpool pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

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